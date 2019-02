Sara Affi Fella, dopo lo scandalo a Uomini e Donne, torna a parlare nelle stories di Instagram

Sara Affi Fella e lo scandalo a Uomini e Donne

Parlando di Sara Affi Fella non possiamo che pensare al polverone che, con il suo piano architettato ad arte, ha sollevato durante la sua permanenza a Uomini e Donne in qualità di tronista. La ragazza dopo Temptation Island, da cui è uscita felicemente fidanzata, dopo pochi mesi dichiara la fine della sua storia. Accetta il trono, affronta il suo percorso con due corteggiatori ovvero Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi preferendo Luigi Mastroianni. Anche la loro storia non va molto bene, durando solo il tempo di qualche copertina insieme. L’ex corteggiatore si diceva stupito dell’atteggiamento di Sara Affi Fella, che sentiva distante. Si venne a scoprire che la ragazza era fidanzata durante il trono, e voci sostengono che lo aveva fatto per motivi economici. Per questo aveva chiuso il profilo, a causa degli insulti che le piovevano addosso ogni giorno.

Sara Affi Fella torna a parlare sui social

L’ex tronista passò diversi mesi lontana dai social, poiché la cattiveria dei fans non aveva un limite. Molto spesso si sono sfiorati livelli pessimi, al limite del bullismo che non è accettabile in nessun caso. Tuttavia Sara è tornata sui social da qualche tempo, ma non si era mai esposta sino al punto di parlare tramite le stories, limitandosi a pubblicare qualche immagine ogni tanto. Ormai i tempi in cui rispondeva prontamente alle accuse, insinuate dai suoi followers, sembrano essere lontani. La Affi Fella appare insicura, quasi inibita e timorosa di quella che potrebbe essere la reazione delle persone che la seguono attualmente. In ogni caso la ragazza sembra voler scrivere una nuova pagina della sua vita, intenzionata a non farsi intimorire più da nessuno. Ci auguriamo che stavolta sia sincera, e che gli utenti di Instagram siano anche meno accaniti dato che il cyberbullismo non è mai la soluzione.