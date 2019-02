Stefano De Martino smentisce la gravidanza di Belen Rodriguez: “Non sono incinto”

Stefano De Martino smentisce la gravidanza di Belen Rodriguez.

Qualche giorno fa, seppur velatamente, Alfonso Signorini ha fatto trapelare il gossip inerente una seconda gravidanza di Belen Rodriguez da Stefano De Martino (ve ne abbiamo parlato qui). Intervenuto a “Domenica In”, dove Stefano era ospite per un’intervista a cuore aperto con la padrona di casa Mara Venier, il direttore del settimanale “Chi”, aveva dichiarato:

“Stefano e Belen, sono un po’ come Al Bano e Romina Power, come Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, coppie a cui noi siamo molto affezionati e che io conosco personalmente bene. Loro due si vogliono bene da morire e hanno fatto insieme una cosa meravigliosa come Santiago. Certo, hanno caratteri molto diversi: Belen è un po’ sentimentalmente instabile, incapace di costruire rapporti a lungo termine. Stefano invece venendo dal Sud è un uomo a cui piace molto costruire una famiglia, ma queste due personalità sono perfette l’una per l’altro. Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine”.

Quel “salute e figli maschi, ma anche femmine” per molti è stato interpretato come una possibile gravidanza della showgirl argentina, in seguito al presunto riavvicinamento con il ballerino napoletano.

Stefano De Martino: “Non c’è nessun bambino in arrivo”

In occasione della conferenza stampa di “Made in Sud”, programma comico che Stefano condurrà con Fatima Trotta a partire dal prossimo 4 marzo, De Martino, raggiunto da “Gossip e tv”, ha smentito i rumors relativi un’imminente seconda paternità:

“Pure questa adesso? No, non sono incinto. Il gossip è talmente veloce. È cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto”.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram