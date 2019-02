A quasi tre anni dalla morte di Anna Marchesini, continua il tira e molla del suo ex marito Paki Valente con il Tribunale e con la figlia Virginia. L’uomo ha scritto una lettera aperta a Dagospia

Virginia Valente, la figlia della compianta artista Anna Marchesini e del suo ex marito Pasquale Valente (meglio conosciuto come Paki Valente), ha oggi ormai 26 anni. Quasi 3 anni fa (30 luglio 2016) la morte della madre, colpita da una gravissima forma di artrite reumatoide, e la fine di quel rapporto speciale di simbiosi nel quale la giovane Virginia aveva trovato conforto. Da anni la giovane non ha più rapporti con il padre e proprio il grave lutto ha segnato l’inizio del tira e molla con Paki Valente, culminato anche in una querela presentata dalla figlia dopo un’intervista. È ferma intenzione di Paki Valente quella di riallacciare i rapporti con la figlia, sebbene di mezzo ci sia il Tribunale, e l’ex marito di Anna Marchesini ha deciso di scrivere una lettera a Dagospia per denunciare dei fatti incresciosi che si sarebbero svolti a sua insaputa.

Paki Valente scrive a Dagospia, “Tentativi di adottare mia figlia a mia insaputa”

La lettera che Paki Valente ha scritto a Dagospia si apre con la spiegazione della richiesta, fatta allo Stato dallo stesso Valente, di ottenere per sua figlia un Amministratore che si potesse occupare di tutelare la sua eredità, anche nei confronti di altri potenziali avventori nascosti tra le stesse persone di famiglia. “ (…) Scopro solo ora grazie al mio avvocato del foro di Roma Avv. Maria Cristiana Gambarota, che ci sarebbe in atto un procedimento a Perugia per adottare mia figlia Virginia. La legge ha il dovere di ascoltare i genitori, eppure sembra ci siano state alcune udienze senza di me, suo padre. (…)”, continua successivamente lo sfogo dell’uomo. Paki Valente denuncia di essere l’unico genitore in vita di Virginia Valente e che, nonostante questo, è stato tenuto all’oscuro delle richieste di adozione avanzate da parenti di terzo grado. Nessuna tutela, dunque, né per i suoi diritti, né per quelli della figlia.

Paki Valente scrive a Dagospia, le accuse all’Amministratore della figlia

“(…) Se non fosse stato per il mio avvocato, io non avrei saputo nulla e non potrei oppormi; e mi sarei ritrovato la mia unica figlia adottata da parenti di terzo grado. Le domande che mi pongo sono: ma se mia figlia non avesse ereditato un ingente patrimonio; costoro si sarebbero dati da fare allo stesso modo? E l’amministratore di sostegno permanente dello stato che ha il dovere di proteggere mia figlia: dove era?”, ha concluso Valente lanciando dure accuse nei confronti non solo del Tribunale tutelare di Roma ma anche dall’amministratore. A questo link è possibile leggere il testo integrale della lettera aperta.

Maria Mento