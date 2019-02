Uomini e Donne news: per Lorenzo e Claudia è l’ora di conoscere le reciproche famiglie

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi felici ad una settimana dalla scelta

È passata quasi una settimana dalla messa in onda della scelta di Lorenzo Riccardi, che per la felicità sua e dei fans ha scelto Claudia Dionigi super favorita dai telespettatori. La scelta si è rivelata essere giusta dato che da quel momento i due sembrano non essersi mai staccati, così come rivelano le foto e le storie pubblicate dai due ragazzi su Instagram. Insomma sole, cuore e amore per i due, ormai ex, protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. I due sembrano essere molto complici, nonostante la distanza che li separa. Lorenzo vive a Milano, dove lavora, insieme alla sua famiglia. Claudia è una “romanaccia” tutta cuore e simpatia, ma questo non sembra essere un problema per i due che si vedono davvero molto spesso sfruttando ogni momento libero a loro disposizione.

Lorenzo Riccardi a tavola con la famiglia di Claudia

Beh le cose sembrano essere davvero serie tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, insieme ormai da poco più di una settimana. I due ragazzi avevano conosciuto parte delle proprie rispettive famiglie già durante Uomini e Donne: Claudia aveva già conosciuto la nonna di Lorenzo, mentre il ragazzo aveva incontrato durante un’esterna i genitori di Claudia. Ma adesso le cose sono diverse, le presentazioni sono “complete“. In uno dei post su Instagram infatti si vede Lorenzo seduto a tavola con tutta la famiglia di Claudia fratello e zie comprese. Ormai sembrano essere una coppia collaudata a tutti gli effetti, ed è sotto gli occhi di tutti quanto si vogliano bene. I due ragazzi sono pronti per vivere a pieno il proprio sentimento, come non avevano potuto fare durante il talk show dei sentimenti per ovvie ragioni dovute al format. Non ci resta che continuare a seguirli, così da meravigliarci e divertirci con i loro post!