Juventus, ESCLUSIVO Petrone: “Fiducioso sulla rimonta con l’Atletico Madrid, la Juve ha sempre fame”

Intervista all’allenatore Mario Petrone sul mondo Juve

La Juventus affronta tra poco l’Udinese nella 27a giornata di Serie A, mentre martedì 12 ospita in casa la più importante partita della stagione, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid.

Abbiamo così colto l’occasione per intervistare l’allenatore Mario Petrone (tecnico tra le altre di Ascoli, San Marino e Catania), che in ESCLUSIVA si è così espresso sulla situazione della ‘Vecchia Signora’:

Mario Petrone sulla rimonta Juve con l’Atletico Madrid

“Sono un ottimista di natura, ma la Juventus è una corazzata talmente forte che è possibile rimontare il 2-0 dell’andata con l’Atletico Madrid. In queste settimane è solo mancata un po’ la condizione fisica e i vari infortuni hanno condizionato l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. A volte i bianconeri non esprimono un bel gioco ma riescono sempre a portare a casa il risultato e questa è la cosa importante. Penso che con l’Udinese ci sarà un po’ di sano turnover. Se la Juve riesce a passare il turno in Champions allora penso che possa facilmente arrivare in finale visti i campioni che ha. Il mio futuro? Aspetto ancora il progetto giusto”.

Simone Ciloni