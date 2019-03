Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Marzo 2019: il Capricorno deve parlare in amore, stanchezza sul lavoro per i Pesci

Sabato 9 Marzo 2019. Dopo due giorni di stop torna il nostro appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Vi ricordiamo l’appuntamento di domani con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, incontro domenicale con gli astri sempre attesissimo dagli appassionati Scopriamo adesso tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Luna nel segno, grande vigore. Poi tra l’altro Marzo è il mese della riscossa, Marzo è il mese dell’Ariete perché inizia la primavera. Quest’anno inizia il 20, non il 21, quindi abbiamo un giorno in più di carica tutti ma in particolare questo segno e posso dire che i prossimi giorni sono anche importanti per le relazioni sociali, per i lavori ripeto sempre part-time perché c’è chi naviga a vista. Poi naturalmente i dipendenti fissi possono avere la possibilità, magari per un certo periodo di tempo di sperimentare un nuovo lavoro, incarico. In questo weekend non sottovalutare l’amore. Tra l’altro, ampi spazi d’azione permettono ai cuori solitari di agire;

Toro. Il Toro ha delle giornate che potrei considerare di verifica per i sentimenti, ma non distruttive, negative, perché se dobbiamo parlare di un periodo difficile per i sentimenti allora dovrei parlare del 2018. Quindi, tutte le storie che hanno superato il 2018, sia pure con qualche “acciacchetto”, vanno avanti. Comunque le coppie forti lo sono un pochino meno perché hanno la testa altrove. Entro Maggio chi crede in una relazione potrà pensare alla casa, ad un figlio, ad un trasferimento. Qualche problema sarà risolvibile;

Gemelli. Non solo aumenta la voglia di amare ma è necessario amare, confidarsi, perché sai che questo Giove dissonante ne sta combinando di tutti i colori, e addirittura c’è chi dagli inizi dell’anno ha dovuto persino superare un problema fisico. Attenzione alla gelosia. Attenzione ai rapporti che non sembrano più funzionare. Ecco perché se nell’ambito del lavoro ci sono delle situazioni che comportano tanto stress forse fai tanto, per poi stancarti eccessivamente, avresti a maggior ragione bisogno di fermarti, di un abbraccio, di qualcuno che ti consoli. Aiuta questo recupero la giornata di oggi e il fine settimana è dalla tua;

Cancro. Il Cancro ha una giornata un po’ sottotono. Posso dire che questa non è che sia stata una settimana proprio super. Chi ha dovuto affrontare un problema fisico, chi è stato male. Ora lasciamo perdere gli alti e bassi d’umore che da sempre contraddistinguono il tuo carattere e che segnalano anche una grande profondità di sentimenti, perché è facile scuotere la tua vita e le tue emozioni, c’è proprio un discorso reale, pratico da affrontare, quindi è probabile che ci sia stata anche una tensione. Che in amore quelli che erano certi di finire una storia non si siano tirati indietro? La giornata di domenica potrà offrire qualche risorsa in più. Revisione della tua vita in corso;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Attenzione alle lotte per amore se appartieni al segno del Leone. Ricorda che la primavera porta consiglio. Dal 20 va meglio ma in questi giorni o sei un po’ distaccato a livello psicologico, emotivo, da qualcuno oppure potresti notare che ci sono delle situazioni che non decollano. In un periodo del genere è sempre meglio evitare di mettere condizioni negative nella tua vita, tipo interessarti a più persone, se hai una storia tradire. Ecco, forse qualche Leone ha anche la sensazione di vivere un rapporto interessante ma che è sempre un po’ part-time, non è mai completo, e qui non si capisce se è davvero così (cioè se un rapporto non è così importante) oppure se tu vuoi considerarlo così per lasciarti sempre un’emozione in più da vivere o magari perché il fatto di sentire una persona definitiva per te limita il tuo raggio d’azione e questo non ti piace;

Vergine. In questo weekend hai bisogno di conferme. Sappiamo che negli ultimi giorni ci sono stati anche dei problemi, molti di questi determinati dalla tua distrazione. Sì, hai capito bene, distrazione: proprio tu che di solito sei abbastanza organizzato agli inizi della settimana hai perso la testa o magari hai dovuto tirare fuori dei soldi. Attenzione anche agli incidenti di percorso. Cerca l’amore, potresti trovarlo domenica. Condizione speciale, comunque, per chi cerca un sentimento;

Bilancia. Spesso hai dubbi amletici che si pongono quando devi fare delle scelte. Ancor di più, come questo periodo, quando accetti ben volentieri un incarico pur sapendo che sarà una trappola, perché poi le cose che nascono in questo periodo sono magari sì, divertenti, interessanti, appagano l’ambizione, però sono anche delle belle rogne, grattacapi. Il fatto che Urano non sia più contrario sblocca certe emozioni e produce, dal punto di vista sentimentale, qualcosa di più. Occasioni da cogliere al volo anche se part-time;

Scorpione. Lo Scorpione vive due giornate di riflessione. A te piacerebbe che capitasse qualcosa che ti spiazzi, che magari ti porti anche un cambiamento per poter dire “Eh, colpa del destino, io non ho potuto fare null’altro che accettare queste mutazioni”. La realtà è che tu vorresti cambiare ma non hai il coraggio di farlo pensando che magari più ti muovi e più affondi. Chi ha sostituito un amore di recente ancora non è convinto di avere fatto la scelta giusta ma non bisogna gettare alle ortiche nulla, anzi la fine del mese porta un rigore, una serietà, un equilibrio che ora non ci sono.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Al Sagittario consiglio di cercarlo questo posto al sole perché può arrivare. Chi ha già una certa visibilità potrebbe proprio in questo periodo ricevere delle conferme. Anche per te, come per tutti gli altri segni di fuoco, vale molto il periodo dal 20 in poi, quando tornerà favorevole anche il Sole. Tutte le occasioni vanno sfruttate ma devono essere occasioni giuste perché il rischio degli ultimi tempi è stato proprio quello di analizzare tante cose diverse e non scegliere nulla. Ecco perché, a fronte anche di un oroscopo importante, qualcuno si è sentito spiazzato

Capricorno. Il Capricorno tiene le cose dentro. Riflette bene prima di parlare. Quando si è troppo ermetici si forma una sorta di muro, di incomprensione, tra se stessi e gli altri, e allora io invito tutti quelli che magari sospettano ci sia una falla nel rapporto d’amore a parlare, a non tendere toppo la corda pronunciando monosillabi incomprensibili. A volte, soprattutto l’uomo del segno, si allontana, preferisce non parlare piuttosto che affrontare problemi spinosi. Tu vuoi avere sempre tutto sotto controllo. Ora l’amore può diventare un problema se non chiedi ciò che meriti;

Acquario. In questo sabato pare che tu abbia bisogno di un piccolo incoraggiamento e attento a non desiderare cose troppo faticose da portare avanti. Non tutti ma molti potrebbero anche pensare di prendere una pausa, un relax. Scaricare tensioni d’amore non è facile. In questo periodo ti senti il mondo contro, ma è davvero così? La realtà è che sei un pochino più polemico del solito. Forse hai anche ragione a vivere la realtà come fosse una sorta di contrasto da superare ma attenzione a non crearti complicazioni inutili;

Pesci. Per i Pesci questo weekend invita a rapportarsi agli altri in maniera diretta. Tu sei una persona molto affettuosa. Quante volte i nati sotto il segno dei Pesci si rivolgono agli altri, anche alle persone che sono semplicemente amiche definendole “Tesoro”, “Amico mio”, “Amore mio”. Ecco, questo è molto bello e domenica mi sembra la giornata migliore proprio per parlare d’amore e rivelare qualche confidenza in più. Nell’ambito del lavoro sei molto stanco e a fronte di tanto impegno forse i risultati non sono all’altezza, ma devi insistere almeno fino alla fine di Maggio per portare avanti e a casa un risultato.

Maria Mento