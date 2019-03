ESCLUSIVA Atzori: “La Samp merita l’Europa, Quagliarella un esempio e merita l’Europeo”

Analisi del mondo Samp dell’ex allenatore Gianluca Atzori

Tra pochi minuti va in scena l’interessante match Sampdoria-Atalanta, due squadre che ambiscono ad ottenere un piazzamento europeo.

Le compagini in questioni sono in assoluto le rivelazioni di questo campionato e il risultato di oggi influenzerà non poco il cammino di entrambe. A questo proposito abbiamo intervistato l’ex allenatore della Sampdoria Gianluca Atzori (una breve parentesi nel 2011), che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così commentato la situazione dei blucerchiati:

Gianluca Atzori sul mondo Samp

“E’ stato un onore allenare la Sampdoria, sono rimasto molto legato a quei colori. Penso che la squadra meriti la qualificazione all’Europa League, vista la compattezza e qualità del gruppo allenato da Giampaolo. Di fronte ha un’Atalanta che lotta per il quarto posto, quindi ci sarà da divertirsi. Quagliarella è un giocatore straordinario, non ci sono più aggettivi per descriverlo. Se alla sua età è capocannoniere del campionato con 19 gol (a pari merito con Ronaldo e Piatek) vuol dire che ha grandi motivazioni e serietà nel lavoro che svolge. Una professionalità senza pari e in questa condizione merita assolutamente di essere titolare anche con la maglia della Nazionale. Tutti i calciatori vivono di diverse fasi, se dovesse mantenersi a questo livello anche l’anno prossimo allora deve far parte del gruppo di Mancini ai prossimi Europei”.

