Blessing, 8 anni, dalla Nigeria all’Italia per curare terribili ustioni: “La chiamavano mostro. Ora è felice”

Il viaggio della speranza di Blessing, 8 anni

La storia della piccola Blessing è una storia di speranza. La piccola è di origine nigeriana ed ha solo 8 anni, ma è rimasta vittima di un orribile incidente nel suo villaggio d’origine. Lo scoppio una stufa in Nigeria, nell’ottobre del 2017, l’ha investita in pieno, causandole delle terribili ustioni su tutto il corpo.

La piccola ora, grazie al sostegno della Regione Campania, è stata portata fino al Cardarelli di Napoli per essere curata adeguatamente. Ed ha ricominciato a sorridere.

Blessing, 8 anni, proviene dal cuore della Nigeria. Dopo l’incidente i medici nigeriani avevano curato la ragazzina in modo approssimativo. “Non muoveva una mano, non alzava un braccio, aveva cicatrici e ustioni ovunque”. I bambini del suo villaggio la chiamavano mostro per quanto era sfigurata. Grazie alla generosità della città di Napoli, la ragazzina è stata portata fino in ospedale per essere adeguatamente curata.

In Nigeria la chiamavano ‘mostro’

“Quando l’hanno portata da noi, con il permesso e il sostegno della Regione Campania che ha preso a cuore il caso, la piccola Blessing era ridotta davvero molto male” commenta il professor Roberto D’Alessio, direttore del reparto di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Centro Grandi Ustionati.

La piccola era talmente ustionata che non poteva neppure sbattere le palpebre. “Ustionata gravemente in molte parti del corpo, presentava soprattutto un ectropion cicatriziale alla palpebra che non avevo mai visto così in tutta la mia carriera. In pratica, Blessing non chiudeva mai gli occhi, giorno e notte. Impressionante”.

Ora invece il volto le è stato ricostruito e la piccola è molto gioiosa, vitale, reattiva e sveglia. “È una bimba intelligentissima, ha immediatamente imparato a parlare in italiano. Le piace moltissimo giocare con l’iPad. Presto toglieremo le ultime cicatrici, poi bisognerà decidere il suo destino, nel senso che non sappiamo se potrà restare oppure no in Italia. Crescendo, serviranno altri aggiustamenti”.