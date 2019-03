Royal Family news: Meghan Markle senza l’anello di fidanzamento fa parlare i tabloid

La Royal Family ieri era riunita all’abbazia di Westminster per una cerimonia ufficiale, i tabloid britannici però hanno parlato solo di Meghan Markle e dell’anello di fidanzamento mancante.

Per i tabloid inglesi ogni occasione è buona per ipotizzare scenari problematici all’interno della Famiglia Reale britannica. Ieri Meghan Markle ed Harry erano ospiti d’onore nell’abbazia di Westminster per il giorno del servizio del Commonwelth, insieme a loro anche i duchi del Galles, quelli di Cambridge e ovviamente la regina Elisabetta II.

Durante la cerimonia è andato tutto come da copione, ma qualche paparazzo ha notato che all’anulare della mano di Meghan mancava l’anello di fidanzamento che le ha regalato Harry due anni fa chiedendola in moglie. Si tratta di un anello particolare poiché è stato creato con alcuni dei diamanti appartenuti alla collezione di gioielli della principessa Diana, amatissima madre del principe Harry.

Come mai Meghan non portava l’anello di fidanzamento?

Immediatamente sia i tabloid che i sudditi britannici si sono chiesti come mai la duchessa del Sussex non indossasse l’importante anello. La spiegazione, però, potrebbe essere molto più semplice del previsto, visto che Meghan si trova nella fase finale della gravidanza, periodo in cui caviglie, polsi, e dita tendono a gonfiare. Probabile, dunque, che l’anello al momento non lo possa indossare e che debba attendere la fine della gravidanza per poterlo fare.