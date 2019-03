Champions League, ESCLUSIVO Cartacci (Top Calcio 24): “Vorrei una finale Juventus-Manchester City”

Commento sulla Champions League dell’opinionista e procuratore Carlo Cartacci

Oltre al big match Juventus-Atletico Madrid, l’altra partita di questo ottavo di Champions League giocata ieri è stata Manchester City-Schalke 04 (finita 7-0 per I ‘Citizens’, dopo il 3-2 dell’andata).

Per parlare di questa partita abbiamo avuto ospite qui in redazione l’opinionista e procuratore sportivo Carlo Cartacci, grande conoscitore di calcio internazionale (in particolare la Premier League) che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha dato la sua analisi delle squadre britanniche nella massima competizione continentale.

Ecco quanto detto da Carlo Cartacci:

Carlo Cartacci analizza il Liverpool e il Manchester City

“Come dissi in una precedente intervista, reputo il Manchester City il candidato numero uno a vincere anche quest’anno la Premier League. E’ una squadra che ha potenzialmente 30 titolari e diverse stelline che si stanno facendo le ossa in altri club. Si vede la mano di Guardiola in questo progetto tecnico, ma è anche la filosofia britannica che fa sì che si vedano costantemente giocatori anche giovani ma di altissimo livello, non solo Foden. Non mi ha stupito il 7-0 di ieri sera, il City come tutte le squadre inglesi vuole e deve dare spettacolo per la propria tifoseria e non si accontenta mai. Anche per la Champions League questa squadra è pronta a dire la sua e concretizzare i tanti investimenti fatti. Sarebbe bello vedere una finale Juventus-Manchester City. Bayern Monaco-Liverpool? La banda di Klopp ha due stelle come Manè e Salah, mentre i bavaresi giocano in casa. E’ un match dal risultato imprevedibile”.

Simone Ciloni