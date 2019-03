Emanuela Tittocchia shock a Mattino Cinque: “Ho avuto un rapporto particolare con un ragazzino di 11 anni”

Dichiarazione shock di Emanuela Tittocchia a “Mattino Cinque” che racconta di avere avuto un rapporto particolare con un ragazzino di 11 anni.

Stanno facendo molto discutere sul Web, le dichiarazioni rilasciate, questa mattina, da Emanuela Tittocchia a “Mattino Cinque”. Ospite del programma condotto da Federica Panicucci, in veste di opinionista, per commentare il caso di cronaca che ha visto un’insegnante di Prato di 35 anni rimanere incinta del suo alunno minorenne, l’attrice e conduttrice, ex compagna di Fabio Testi, ha raccontato, in assoluta scioltezza, di aver conosciuto un ragazzino, il figlio 11enne del suo parrucchiere, e di aver creato con lui un legame particolare:

“È molto difficile naturalmente per me di parlare di questa cosa e spesso mi sono sentita dire delle cose pesanti a riguardo, però io ho conosciuto il figlio del mio parrucchiere di Napoli, andavo spesso da lui, ho conosciuto la moglie, e mi sono in un certo senso innamorata di questo bambino di 11 anni. Ho sempre dormito con lui e quello che mi piace veramente di questo rapporto è che io mi diverta con lui. Abbiamo fatto delle vacanze insieme anche ai suoi genitori, non c’è nessuna complicazione, lui è il mio uomo ideale, puro, divertente”.

Federica Panicucci ad Emanuela Tittocchia: “Non lascerei mai mio figlio dormire con un’adulta”

Il racconto della Tittocchia ha letteralmente spiazzato Federica Panicucci che, a sua volta, ha controbattuto all’attrice:

“Perchè dividi il letto con questo ragazzino? Tu hai detto sarebbe il mio uomo ideale no? La famiglia cosa dice? Te lo dico chiaro, mio figlio non dormirebbe mai nel letto con… Io sarò un po’ all’antica, che ti devo dire? Mio figlio dorme nel suo letto, punto. Al massimo può dormire con me”.

Dopo aver rivelato che i genitori del ragazzino erano al corrente di questo “rapporto speciale”, la Tittocchia ha precisato di essersi allontanata da lui:

“Quando ho sentito dire certe cose da lui che riguardano la sfera sessuale, ho iniziato a non andare più a casa loro. Lui parla di questo argomento come un adulto. Mi parla delle sue fidanzate e loro, questi ragazzi di oggi, sanno tutto”.

Dichiarazioni forti, quelle di Emanuela che, siamo sicuri, faranno parlare ancora molto.

Maria Rita Gagliardi

