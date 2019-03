ESCLUSIVA Roberta Carluccio: “Per un fisico perfetto servono tanti sacrifici. La televisione? Mi affascina molto”

Intervista alla famosa fitness model e influencer Roberta Carluccio

E’ una bomba sexy con un grandissimo successo sui social network, ma allo stesso tempo si tratta di un volto conosciuto a livello televisivo; parliamo dell’influencer e fitness model Roberta Carluccio, che abbiamo avuto modo di intervistare in ESCLUSIVA.

Ciao Roberta, raccontaci qualcosa di te che i nostri lettori ancora non sanno, compresi il più grande pregio e difetto…

Non sono mai stata brava con le autoanalisi, descriversi caratterialmente è molto difficile per una persona lunatica come me. Sicuramente sono una persona imprevedibile, senza peli sulla lingua e fin troppo onesta: il mio più grande pregio e difetto allo stesso tempo!

Personal trainer di successo, grazie al tuo splendido corpo hai attirato tantissimo interesse sui social; come si mantengono costantemente questi risultati?

I risultati a livello fisico si mantengono sudando e facendo sacrifici. Bisogna essere disposti a fare delle piccole rinunce e cambiare il proprio stile di vita! Integrare nella propria quotidianità un po’ di allenamento e soprattutto cambiare le abitudini alimentari sbagliate e poco salutari, quindi oltre a farsi il mazzo in palestra bisogna farselo anche a tavola!

Svelaci la dieta che fai e qualche esercizio da fare tutti i giorni per passare a pieni voti la prova costume…

Premettendo che il regime alimentare che seguo io non è detto che vada bene per chiunque, ogni persona ha le proprie caratteristiche fisiche, motivo per cui non mi sento di dare dettagli specifici perché come ho spiegato è una cosa del tutto personale e se si vuole dimagrire bisogna farsi seguire da un nutrizionista competente. In ogni caso, io personalmente mangio un po’ di tutto: dalla carne alla verdura, alla frutta ai carboidrati, sto molto attenta alle porzioni. Mangio ben 6 volte al giorno! Gli esercizi che si possono fare sono davvero tanti, partiamo da quelli base: gli squat per avere dei glutei sodi, gli affondi per lavorare al meglio la zona del quadricipite e quindi per tonificare le gambe, un po’ di crunch e meno cioccolata durante il periodo pre-mestruale e si può andare in spiaggia a testa alta!

Hai mai ricevuto inviti a partecipare all’Isola o al ‘Grande Fratello’? Sono esperienze che faresti?

Sono arrivate tante proposte televisive e sto valutando perché è un mondo che mi affascina molto però voglio essere sicura di fare il passo e la scelta giusta!

Come combatti gli haters e tutti coloro che fanno apprezzamenti troppo spinti o ti offendono?

Per fortuna chi mi segue mi è molto affezionato e mi sostiene sempre: siamo una vera e propria famiglia. Posso sempre contare sui miei followers e questa è la cosa che per me ha più valore. Gli haters ci sono ma non do peso alle cattiverie gratuite e faccio in modo che non influenzino la mia vita, non colgo le provocazioni e gli insulti mi scivolano addosso, tanto che spesso poi finiscono nel dimenticatoio! Capita qualche volta che mi faccio prendere la mano e alzo un po’ i toni della discussione, ma cerco di rimanere sempre carina e gentile e mantenere la calma anche perché accetto le critiche se son fatte in maniera costruttiva… Anzi le apprezzo e spesso mi fanno riflettere, ma chi insulta non riceve la mia considerazione. Alcuni followers sono un po’ ‘lupacchioni’ latin lover (così li definisco), ricevere complimenti fa sempre piacere e se qualcuno calca un po’ la mano penso sempre che la brutta figura sicuramente non la faccio io, ma chi ha questo modo “particolare” di rivolgersi al mondo femminile. Sarà per questo motivo che i cosiddetti ‘ furbacchioni rubacuori‘ sono single da anni?

Quali sono i progetti che hai in cantiere e un sogno nel cassetto che vuoi a tutti i costi veder realizzato?

Sono tanti, troppi e non mi va di parlarne perché preferisco mostrarveli col tempo. Sicuramente quello di essere una donna indipendente nella vita e nell’affrontare gli ostacoli che mi si propongono, senza l‘aiuto di nessuno.

Simone Ciloni