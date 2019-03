ESCLUSIVA Sen. Fazzolari (FdI): “Basta con i governi frutto di alchimie politiche, serve un Esecutivo serio e affidabile”

Intervista del Sen. Fazzolari di ‘Fratelli d’Italia’

Buonasera Sen. Fazzolari, grazie della sua partecipazione. Il vicepremier Di Maio ha affermato recentemente che questo governo reggerà senza problemi per altri 4 anni e rispetterà il contratto, qual è la sua opinione a riguardo?

Noi di ‘Fratelli d’Italia’ da patrioti ci auguriamo che il governo, qualunque esso sia, faccia bene e duri a lungo. Purtroppo che questo governo abbia una chiara data di scadenza c’è scritto in tutti i provvedimenti approvati. Ci sono 23 miliardi di euro di clausole di salvaguardia da trovare nella prossima legge di Bilancio, soldi che non ci sono visto che quelli a disposizione sono stati utilizzati in maniera scellerata per il reddito di cittadinanza. La mia previsione è che questo governo troverà un qualsiasi pretesto per saltare prima dell’approvazione della prossima legge di Bilancio.

La questione Tav ovviamente ha catalizzato l’attenzione mediatica, qual è lo scenario futuro che ipotizza si concretizzerà nelle prossime settimane?

Lo scontro sulla Tav è l’esempio dello stato di crisi di questa maggioranza. Una spaccatura che è stata risolta soltanto con un artificio giuridico, perché questo è quello che dal cilindro è riuscito a tirare il premier Conte per sopravvivere ancora qualche mese. Giusto il tempo di celebrare le elezioni europee. Ma soprattutto la Tav riflette le profonde differenze tra Lega e M5S, l’una orientata per il sì e quindi a sostegno dello sviluppo e delle imprese, l’altro che guarda al passato contro il progresso e che spinge la nazione verso la decrescita felice. I rischi per l’Italia sono altissimi e lo dimostra come in meno di un anno la nostra economia sia scivolata nella recessione e le prospettive siano sempre peggiori. Su questo tema la posizione di ‘FdI’ è molto chiara e la semplifico ulteriormente: + tav – tax, più spese per investimenti pubblici e infrastrutture e meno tasse per famiglie e imprese. Una ricetta che negli Usa di Trump è risultata vincente.

La leader di ‘Fratelli d’Italia’ Giorgia Meloni ha dichiarato che in caso di crollo del governo non voterà per un esecutivo tecnico, è dello stesso parere?

Nessun Esecutivo tecnico. Francamente mi viene da dire che l’Italia sotto questo profilo ha già dato e sappiamo quanto male alla nostra nazione e agli italiani ha fatto il governo di Monti. Abbiamo bisogno di un governo politico, con un programma coerente con l’esigenza di uscire dalla crisi e dalla recessione. Per questo ‘Fratelli d’Italia’ continua a ripetere che la soluzione migliore è un governo di centrodestra, quello che la maggioranza degli elettori hanno votato e scelto. Basta con i governi frutto di alchimie politiche, l’Italia ha bisogno di un Esecutivo serio e affidabile, che faccia gli interessi della nazione.

Simone Ciloni