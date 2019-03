Fabrizio Corona chiede scusa a Barbara D’Urso in diretta: “Con tuo figlio ho sbagliato”

Ospite a “Live Non è la D’Urso”, Fabrizio Corona fa le sue scuse pubbliche a Barbara D’Urso.

A cinque anni di distanza dalla faida che li ha visti protagonisti, Fabrizio Corona ha fatto le sue scuse pubbliche a Barbara D’Urso. Tra la conduttrice, che oggi ha aperto i battenti della sua nuova trasmissione in prima serata “Live Non è la D’Urso”, e l’ex agente fotografico non corre buon sangue, da quando Fabrizio ha pubblicato le foto del figlio di Barbara, mentre fumava uno spinello, che secondo la presentatrice non era nient’altro che una sigaretta rollata. All’epoca, la D’Urso decise di tutelarsi e di tutelare il figlio, procedendo legalmente nei confronti di Corona.

Da allora, i due non si sono mai più visti, ma questa sera sono stati protagonisti di un faccia a faccia, durante il quale Corona ha chiesto scusa alla D’Urso. Ecco cosa ha detto:

“Nei periodi di sofferenza riesci a capire che determinate cose che hai fatto, perché hai molto tempo per pensare, sono sbagliate anche se hanno contribuito a creare quel personaggio così famoso e popolare. Tra le tante cose che ho sbagliato sono stati molti atteggiamenti che ho avuto nei tuoi confronti perché per primo a sbagliare con te sono stato io. E innanzitutto credo che quando ci si batte le persone che vanno lasciate fuori sono i figli che non riguardano la nostra vita. Quindi oggi mi dispiace e ti voglio chiedere scusa soprattutto per tuo figlio. E chi ci sta guardano non voglio che pensi che io non sia coerente ma che sono migliorato, che è diverso”.

Barbara D’Urso a Fabrizio Corona: “Accetto le tue scuse, ma non so se lo farà mio figlio”

Barbara D’Urso ha, quindi, accettato le scuse di Fabrizio Corona:

“Il perdono va dato sempre: in questo caso io ho accettato le tue scuse, non so se lo farà mio figlio, ma l’importante è che tu l’abbia fatto pubblicamente”.

E’ davvero pace fatta?

Maria Rita Gagliardi

