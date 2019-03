Problemi Instagram, Facebook e Whatsapp: il blackout misterioso del 13 Marzo

Problemi e rallentamenti su Instagram, Facebook e Whatsapp: i social si fermano il 13 Marzo

Nella giornata del 13 Marzo misterioso e inspiegabile downtime ha colpito Instagram, Facebook e Whatsapp, causando problemi e allarme tra gli utenti.

Nel pomeriggio del 13 Marzo si è verificato un downtime che ha comportato numerosi problemi per gli utenti dei Social. Non sarebbe nemmeno la prima volta, se non fosse che in questa occasione a essere colpiti sono stati i tre “colossi” del Web; Instagram, Facebook e Whatsapp. Tutte e tre le piattaforme hanno smesso di funzionare, lasciando a Twitter il compito di bollettino per la rabbia, la preoccupazione e le domande degli utenti.

Instagram, Facebook e Whatsapp down, ecco cos’è successo il 13 Marzo

Instagram, Facebook e Whatsapp avevano già in passato avuto dei downtime, alcuni anche clamorosi. Mai però tutte e tre le piattaforme si erano guastate in contemporanea. Ecco quindi la dinamica degli eventi che hanno scosso il 13 Marzo.

Durante il pomeriggio (ora italiana) il primo a manifestare dei glitch o malfunzionamenti è stato Instagram. Il popolare network di immagini ha smesso di funzionare in tutto il mondo, suscitando un autentico vespaio di hashtag #instagramdown su Facebook e Twitter. Il problema più riscontrato riguardava le Instagram Stories; desaparacite, non pervenute, e con esse anche il feed con gli ultimi post e aggiornamenti. Successivamente perfino l’app di Instagram ha iniziato a dare i numeri, disconnettendo gli utenti in modo assolutamente casuale.

Pochi minuti dopo, la situazione è ulteriormente degenerata. Anche Facebook infatti ha cominciato a presentare rallentamenti notevoli, sia nel feed e nei post che nella messaggistica.

La protesta degli utenti approda su Twitter

Gli utenti, sempre più spaesati e confusi, si sono così riversati su Twitter scoprendo che almeno uno dei Social più diffusi funzionava ancora. Nel frattempo, l’ennesimo guasto, stavolta di Whatsapp. Come ha scoperto chi ha provato a mandare dei vocali e si è trovato nell’impossibilità di completare l’operazione.

Un guasto così esteso non poteva non suscitare un vespaio di polemiche. Nel momento in cui scriviamo, i problemi sono in massima parte risolti, ma alcuni utenti lamentano ancora dei glitch di funzionamento; potrebbero occorrere altre ore prima che tutto torni alla normalità.

E il sospetto che aleggia nel Web è che il misterioso malfunzionamento di Instagram, Facebook e Whatsapp riguardi il progetto di “fusione” dei tre Social, annunciato nei giorni scorsi da Mark Zuckerberg.

Cristina Pezzica