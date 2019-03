Juventus, ESCLUSIVO Anastasi: “Complimenti ad Allegri, che lezione all’Atletico! Ronaldo? Tutti e 11 sono stati straordinari”

Intervista all’ex centravanti bianconero Pietro Anastasi

Dopo la straripante vittoria per 3-0 della Juventus ieri sera ai danni dell’Atletico Madrid, i bianconeri hanno ottenuto il pass per i quarti di finale di Champions League.

In serate importanti e pesanti come queste l’asso Cristiano Ronaldo (pagato 100 milioni di euro dal Real Madrid nella scorsa sessione estiva di mercato) ha fatto valere tutta la sua caratura a livello internazionale, segnando una tripletta che ha ribaltato il risultato dell’andata (2-0 al Wanda Metropolitano di Madrid).

A questo proposito abbiamo contattato l’ex centravanti bianconero Pietro Anastasi, che in ESCLUSIVA si è così espresso sul momento Juve:

Pietro Anastasi dopo Juventus-Atletico Madrid

“In pochi pensavano veramente che la Juve ribaltasse il risultato e la sconfitta subita in terra madrilena, io ci ho sempre creduto e lo dissi più di una volta. I bianconeri hanno fatto la migliore partita della stagione e faccio i miei complimenti a Massimiliano Allegri per la lezione tattica che ha dato agli avversari. Cristiano Ronaldo è stato stratosferico, ma sarebbe sbagliato fare il nome del migliore in campo perché tutti i giocatori hanno fatto il proprio lavoro ottimamente. Chi temo per i quarti? Ieri il City ha mostrato l’eccelsa qualità dei suoi calciatori, questa Juve può vincere con chiunque ma meglio incontrare i ‘Citizens’ il più avanti possibile”.

Simone Ciloni