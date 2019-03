Juventus, ESCLUSIVO Tacconi: “Allegri, che partita! Tutte le altre avranno paura ora”

Stefano Tacconi dopo la qualificazione della Juve ai quarti di Champions League

Dopo il 2-0 dell’andata al Wanda Metropolitano di Madrid, la Juventus davanti al proprio pubblico dello Stadium ha vinto con l’Atletico con un netto 3-0 (tripletta della stella portoghese Cristiano Ronaldo) e meritato il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Ospite qui in redazione abbiamo oggi l’ex portiere bianconero Stefano Tacconi, che in ESCLUSIVA ha così analizzato il momento della ‘Vecchia Signora’:

“La Juventus ancora una volta si è fatta valere e ha meritato questa bella vittoria, i valori tecnici erano diversi in campo e al ritorno si è visto. Onore all’Atletico che era un avversario davvero ostico, ma il gruppo di Allegri non può e non deve avere paura di nessuno. Anzi, dopo aver sfoderato una prestazione così esplosiva sono le altre che devono temere i bianconeri. Chi evitare al sorteggio dei quarti? Non ho una preferenza, tutte sono forti e la difficoltà ora è altissima”.

Simone Ciloni