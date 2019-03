Juventus, ESCLUSIVO Zoff: “Super prestazione con l’Atletico Madrid, i mezzi tecnici ci sono sempre stati. Il City è straordinario”

Dino Zoff dopo la vittoria di ieri sera della Juventus contro l’Atletico Madrid

Ieri sera la Juventus ha battuto l’Atletico Madrid per 3-0 con tripletta di Cristiano Ronaldo, il giocatore più atteso in questa serata di Champions League (valida per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale). Ribaltato così il 2-0 dell’andata al Wanda Metropolitano, gli uomini di Allegri accedono ai quarti di finale di Champions.

A questo proposito abbiamo intervistato in ESCLUSIVA una leggenda bianconera come Dino Zoff, che ai nostri microfoni ha analizzato la prestazione di ieri:

Dino Zoff su Juventus-Atletico Madrid 3-0

“L’ho sempre detto che la Juventus aveva i mezzi tecnici per passare il turno nonostante la brutta sconfitta, Allegri è stato straordinario nell’infondere le sue idee ai giocatori e arrivare alla qualificazione. Una grande prova di forza e che spaventerà le altre pretendenti, ma ora in vista dei quarti non ci sono squadre evitabili, la difficoltà è sempre crescente. Mi ha però impressionato molto il Manchester City, che al di là dell’avversario di ieri (lo Schalke 04) mostra un ottimo calcio e una condizione impressionante”.

Simone Ciloni