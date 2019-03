“Mio marito sa tutto, puoi denunciarmi”. L’ultimo sms della prof di Prato all’amante 15enne

La storia dell’insegnante rimasta incinta dell’alunno 15enne ha fatto il giro del web.

Comincia tutto nella primavera del 2017, quando un’operatrice sociosanitaria si offre di dare ripetizioni di inglese al figlio di un’altra donna della sua stessa età (circa 35 anni, ndr), conosciuta qualche anno prima in una palestra di Prato.

Il ragazzino ha soltanto 15 anni. E’ molto interessato allo sport, ma non va molto bene a scuola. In vista dell’esame di terza media, la 35enne decide di dargli una mano e si reca spesso a casa del giovane per impartirgli lezioni di inglese, come riportato da “Repubblica”.

“I miei e mio marito sanno già tutto”

Ma con il passare del tempo tra i due scocca la scintilla. Lei, sposata e madre di due bambini, resta incinta di quel ragazzino di soli 15 anni.

Durante i primi interrogatori, sono venuti fuori gli sms che la donna aveva inviato al 15enne. “Se mi lasci dico a tutti che è tuo”, aveva scritto la 35enne subito dopo il parto.

“I miei e mio marito sanno già tutto, tu puoi dire quello che vuoi”, le ha poi scritto la donna a fine gennaio. Il reato contestato alla 35enne è quello di aver praticato atti sessuali con un minorenne. Ora la preoccupazione della prof è che le possano togliere il bambino. Da capire anche se i genitori del ragazzino decideranno di rivendicare la paternità del piccolo.