Problemi Instagram, Facebook e Whatsapp 13 Marzo: l’ironia del Web (su Twitter)

Su twitter impazzano i meme sui problemi di Instagram, Facebook e Whatsapp del 13 Marzo

Instagram, Facebook e Whatsapp non funzionano e il popolo del Web ironizza sui problemi di connessione (su Twitter)

Vi abbiamo già parlato del downtime di Instagram, Facebook e Whatsapp del 13 Marzo. Le tre piattaforme social, le più seguite e diffuse degli ultimi tempi, hanno smesso di funzionare per diverse ore, scatenando il panico sul Web.

Ma non tutti gli utenti si sono allarmati e c’è chi ha reagito con ironia ai frustranti messaggi di errore che tappezzavano i tre popolarissimi network. Su Twitter, l’unico Social rimasto agibile, sono proliferati i meme ispirati a quanto stava succedendo. E’ perfino nata una pagina dedicata dove sono raccolte le creazioni più esilaranti.

Su Twitter impazzano i meme sul blackout di Instagram, Facebook e Whatsapp

Sono moltissimi i meme che continuano a diffondersi in queste ore e riguardano il misterioso blackout dei tre “big” dei Social Network. C’è solo l’imbarazzo della scelta; da Spongebob ai Griffin.

“Facebook is down, time to panic” recita una delle immagini postate su Twitter, accompagnata da una scena in cui Spongebob e Patrick la stella marina sono in preda allo sconforto.

“Brace yourselves”, ovvero “Preparatevi” riporta invece un’immagine da Game of Thrones, con Eddard Stark che profetizza “l’arrivo dell’Inverno”. Inverno sicuramente meno sgradito agli utenti di quanto non lo siano stati i rallentamenti e i messaggi di errore delle ultime ore.

E non poteva mancare uno dei tormentoni meme con l’immagine dei fidanzati che passeggiano mano nella mano finché il ragazzo non si volta a guardare un’avvenente sconosciuta; in questo caso la “terza incomoda” è Twitter, mentre Facebook e Instagram impersonano la fidanzata gelosa. E il ragazzo dalla distrazione facile? “Tutti noi”, rispondono i creatori della divertente immagine.

La più zen, invece, è sicuramente quella con Kermit la rana che sorseggia seraficamente un tè, con la didascalia: “Quando per tutti #Instagramdown e #facebookdown e quasi #WhatsAppdown ma tu hai MNS Messanger e quindi a posto così”.

infine, due vignette ispirate da vip; la prima, “Siamo fuori dal mondo-do-do-do-do del so-o-o-o-ocial” con Tina Cipollari che sbotta “No Maria, questo non lo tollero! Io esco!”. La seconda, con Cristiano Malgioglio in tenuta da Grande Fratello (turbante, accappatoio, tazzina di caffè e gli immancabili occhialoni), ad annunciare “Io che aspetto la fine di #Instagramdown #Facebookdown e #Whatsappdown”.

Cristina Pezzica