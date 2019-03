SDiPEC, la prima interfaccia (completamente gratis) per gestire la fattura elettronica via PEC

Arriva SDiPEC, un’interfaccia gratuito per la gestione della fatturazione via PEC

Finalmente online la prima interfaccia gratis per la gestione globale della fatturazione elettronica via PEC.

La fattura elettronica è fonte di preoccupazione per diversi piccoli e grandi imprenditori, che a qualche mese dalla sua introduzione obbligatoria fanno ancora fatica ad abituarsi a gestire la e-fattura. Ma grazie a SDiPEC, un’interfaccia gratuita per la gestione della fatturazione via PEC, tutto sarà più semplice.

E-Media Web, giovane società di Civita Castellana, ha rilasciato un software completamente gratuito per la gestione della fatturazione elettronica via Pec: si chiama SDiPEC ed è uscito da pochi giorni. Il software promette di facilitare per sempre il rapporto tra gli imprenditori e la fatturazione elettronica.

Che differenze ci sono fra SDiPEC e altre soluzioni?

Come si legge nel comunicato stampa, “A differenza di tutte le altre soluzioni sul mercato, SDiPEC è un’interfaccia gratis che ti permette di gestire in un unico luogo:

la creazione delle fatture elettroniche nel formato xml

la gestione e la suddivisione delle fatture in entrata e in uscita

la gestione delle notifiche di esito positivo e negativo di ogni singola fattura

la visualizzazione di ogni singola fattura in xml

il download di tutte le fatture elettroniche prodotte

la gestione diretta di tutta la fatturazione tramite SDI con l’Agenzia delle Entrate senza altri intermediari

la visualizzazione del prospetto delle entrate e delle uscite”.

In sostanza il “pannello, del tutto simile a quello di gestione dell’email” permette di “amministrare ogni aspetto della fatturazione elettronica senza spendere un solo centesimo, e con la piena gestione delle fatture senza intermediari”.

Il software è gratuito e rimarrà gratis per sempre.

E-media web si presenta: SDiPEC è gratis ed intuitivo

“Siamo una piccola software house della provincia di Viterbo, ogni giorno ci troviamo ad affrontare aumenti di spese, di tasse, di servizi inutili che gravano sulle nostre casse.

Una serie di balzelli, via, via, sempre più inaccettabili – dichiara Antonio Falco amministratore di E-media web – Per questo di fronte alla fatturazione elettronica, abbiamo deciso di risolvere il problema in maniera autonoma”.

Luca Orsini, developer dell’azienda spiega così questa scelta: “Perché è gratuito? Perché non volevamo che i big player lucrassero sulle necessità degli imprenditori e dei professionisti, quindi non vogliamo lucrarci noi. Lo abbiamo testato e lo abbiamo iniziato ad usare per la nostra attività. Questo grande potenziale meritava di essere donato a tutti gli imprenditori che hanno bisogno di creare, inviare e ricevere le fatture elettroniche senza nessun intermediario e senza nessun costo” .

SDiPEC è un software appositamente strutturato per gestire la comunicazione delle Fatture Elettroniche con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI).Lo SDI infatti, permette due metodi per l’invio e la ricezione delle Fatture Elettroniche, uno tramite l’utilizzo di Intermediari, l’altro tramite PEC.

SDiPEC è un interfaccia desktop che utilizza la PEC. SDiPEC ti aiuta nel processo di firma e invio delle Fatture Elettroniche via Pec e organizza le notifiche che lo SDI ti restituisce, storicizzando gli invii in un’interfaccia semplice e intuitiva.

SDiPEC è anche un visualizzatore di fatture elettroniche in xml, per esempio a chi non ha un gestionale la fattura elettronica arriva via PEC, oppure chi ha già un gestionale, senza i servizi di invio fatture, può utilizzare il software per visualizzarle.

SDiPEC è stato rilasciato con licenza freeware, ed è in continuo aggiornamento, tanto che è stato appena pubblicato un update che permette anche di creare parcelle con ritenute d’acconto.

Come usare SDiPEC e contatti

Puoi iniziare subito ad utilizzare SDiPEC, scaricando il software dal sito http://www.sdipec.it , inserendo i tuoi dati aziendali e la tua email PEC, per ricevere subito le tue fatture in entrata basta cliccare “Leggi PEC”.

Contatti:

Antonio Falco, info@sdipec.it

Sito: http://www.sdipec.it