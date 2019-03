Sneakers da uomo: i modelli del 2019 e come abbinarli

Difficile immaginare un mondo maschile senza sneakers, visto che all’interno di questo panorama parliamo del paio di scarpe più di tendenza in assoluto. Una certezza che si riconferma ogni anno che passa e che non invecchia mai: lo sostengono gli esperti del settore e gli stilisti più famosi al mondo che, ancora una volta, hanno sottolineato tutto il fascino di queste calzature sporty ma anche eleganti. Anche il 2019, dunque, pare che si sia aperto nel nome delle sneakers e con il passare dei mesi questo trend non scemerà: al contrario, vivrà di una luce sempre più intensa, il tutto arricchendosi di nuovi particolari sempre più futuristici, tecnologici e persino eco-friendly. A noi non resta quindi altro da fare che scoprire i migliori modelli del 2019 e come abbinarli.

Sneakers: tutte le novità del 2019

Dal classico all’innovativo, l’universo delle sneakers targato 2019 non riuscirà a resistere alle tradizioni mixate alle novità, fino al punto di arrivare all’impiego di materiali e di forme inconsuete nel nome della pura sperimentazione. Si parte dal classico e dalle riedizioni dei modelli anni ’90, stavolta arricchiti da nuovi colori e dai nuovi materiali: ad esempio il nylon e la nappa nella tomaia, ma anche i tessuti tecnici traspiranti di ultima generazione. La pelle rimarrà comunque la grande protagonista anche di questa stagione, insieme alla gomma per la punta e per la suola.

Proprio la suola rappresenta uno dei fattori maggiormente investiti dalle nuove tecnologie: è il caso di quelle realizzate in un materiale ultra-light come l’EVA, pensato per ammortizzare la camminata e per il rilascio di energia. Tornando al tocco classico, non vanno dimenticati i modelli fieri delle proprie tradizioni, realizzati artigianalmente e made in Italy che sempre più maison del nostro paese stanno cominciando a proporre. Infondo le novità in termini di sneakers da uomo sono tantissime, dalle classiche Nike e Adidas a modelli di nuove marche, come testimoniato ogni giorno dalle vetrine dei negozi e degli e-commerce di settore.

Come abbinare le sneakers

Ad ogni evento il suo paio di sneakers, a patto di fare attenzione agli abbinamenti. Per indossarle di giorno, ad esempio, si consiglia di optare per un classicissimo look casual: dunque la maglietta e un jeans, ideali per esaltare anche un accessorio come questo con un outfit semplice ma sempre di tendenza. A dispetto di quanto si creda, queste scarpe sono perfette per completare anche i look eleganti: in tal caso è bene optare per una giacca e una camicia, insieme ad un tradizionale gilet. Attenzione però in questo caso a scegliere il modello adatto di sneakers, meglio se si parla di quelle classiche in pelle o bianche, ottime per non esagerare con l’evidenza dei dettagli. Naturalmente, le sneakers si trovano nel loro habitat naturale quando si parla di look sportivi: l’abbinamento con le giacche in pelle è quasi d’obbligo, e opzioni come quelle con fantasia camouflage sono da tenere sempre a mente. Altri esempi? La tuta e la felpa per un look al 100% sportivo, che essendo un grande classico potrete stare sicuri non tramonterà mai.

Questo 2019 saprà come regalare tante novità ai look maschili, specialmente in termini di scarpe e il merito, come detto, andrà proprio alle sneakers.