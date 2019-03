Tragedia sulla provinciale: camion perde aderenza e finisce in una scarpata, due vittime

Tragico incidente sulla strada provinciale delle Ganzole: un camion è uscito fuori strade e si è ribaltato all’interno di una scarpata non lasciando scampo ai due uomini al suo interno.

Ieri mattina l’imprenditore edile di Pianoro, Franco Minarini, ed il suo dipendente Giovanni Albano erano partiti intorno alle 8:30 dallo stabilimento per trasportare uno scavatore a Sasso Marconi. Si trattava di un’operazione routinaria per i due che in questa occasione è finita in tragedia.

Durante il tragitto sulla strada provinciale delle Ganzole, infatti, il camion ha perso aderenza all’uscita di una curva ed è uscito fuori strada. Il mezzo pesante si è prima ribaltato e poi è andato a sbattere contro un albero, quindi è finito all’interno di una scarpata. Il violento urto non ha lasciato scampo ai due uomini che sono morti prima che i soccorsi potessero estrarli dalle lamiere del camion.

Camion si ribalta in una scarpata: Carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente

Sebbene i soccorsi siano giunti poco dopo l’accaduto, la posizione e le condizioni del camion hanno reso difficili le operazioni di salvataggio: ci sono volute, infatti, alcune ore prima che i vigili del fuoco riuscissero ad estrarre dal mezzo i due uomini, entrambi già deceduti. I Carabinieri hanno chiuso il tratto stradale e si sono occupati di effettuare i rilevamenti del caso, al fine di stabilire la dinamica dell’accaduto. Prima di confermare la ricostruzione è probabile che venga effettuata un’autopsia sul corpo dell’autista per verificare che non sia stato colpito da un malore mentre era alla guida.