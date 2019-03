Chi è Camilla Shand : età, altezza e curiosità della Duchessa di Cornovaglia.

Camilla Shand : età, altezza e curiosità della Duchessa di Cornovaglia.

Nata a Londra il 17 luglio 1947.

Ha 71 anni al momento della stesura di questo articolo (14 marzo 2019)

Altezza: 173 centimetri.

Titoli: Duchessa di Cornovaglia,

Duchessa di Rothesay e de Iure Principessa di Galles

La biografia di Camilla Shand

Camilla Rosemary, nata Shand coniugata Mountbatten-Windsor e in precedenza conosciuta come Parker Bowles è la seconda moglie del Principe di Galles Carlo d’Inghilterra,nonchè membro della Royal Family a partire dal 2005, data del matrimonio col figlio di Sua Altezza Reale Elisabetta II.

Donna dall’intelligenza vivace e frizzante, pittrice e attrice amatoriale, la Duchessa di Cornovaglia è famosa soprattutto per la sua storia amorosa che intraprese col suo attuale marito nel periodo intercorso tra il 1980 e il 2005, sebbene in quel periodo fossero entrambi sposati, lei con l’ufficiale

Andrew Parker Bowles , Carlo con Diana Spencer, la quale morirà un anno dopo il divorzio con il Principe di Galles (1997)

Poiché Carlo sarà il futuro governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, la prospettiva di sposare una divorziata era considerata controversa, ma con il consenso di Elisabetta II, del Parlamento Inglese e della Chiesa d’Inghilterra, la coppia è stata in grado di sposarsi, sebbene abbia compiuto un rito civile e non religioso.

Camilla risulta una figura che ancora oggi divide l’opinione pubblica britannica, in molti l’amano e la rispettano per il suo fare elegante e colto, molti altri la odiano per il suo aver usurpato la figura di Lady D e per aver rovinato il matrimonio tra i due nobili solo per i propri fini.

Curiosità

La sua bisnonna materna, Alice Keppel, precedentemente Alice Frederica Edmonstone, fu l’amante reale di Re Edoardo VII dal 1898 al 1910.

Lorenzo Carbone