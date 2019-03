Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto della prima e seconda serata di giovedì 14 marzo 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 14 marzo 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

Partiamo con Raiuno che propone un nuovo appuntamento con le gesta della simpatica Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, in “Che Dio ci aiuti 5”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Raidue l’approfondimento politico e di attualità con “Popolo Sovrano”. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Raitre va in onda il film “Capitan Fantastic”: si può vivere la propria utopia essendo padre di sei figli? Si può isolarli nel cuore delle foreste del Nord America, lontano dalla società, per dargli un’educazione marxista, fargli festeggiare il compleanno del filosofo e anarchico Noam Chomsky, renderli colti in tutto e abituarli a sopravvivere con la caccia? Subito dopo, una nuova puntata del programma musicale “I miei vinili”.

Passiamo alle reti Mediaset e partiamo da Rete4 che propone l’approfondimento politico e di attualità “Diritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio. In seconda serata, il film “Tatort-La vendetta di Nick”.

Su Canale 5 serata all’insegna dell’intrattenimento e del gioco, con una nuova puntata di “Chi vuol essere milionario”, storico quiz condotto da Gerry Scotti.



Su Italia1 va in onda il film “Fast&Furious 6”: Dopo aver rovesciato l’impero di un boss a Rio, Dom Toretto e Brian O’Conner si sono dedicati a girare il mondo, impossibilitati come sono a rientrare a casa e a riprendere tutto ciò che si sono lasciati alle spalle. Nel frattempo, Hobbs e’ incappato invece nel caso di un’organizzazione di piloti criminali, il cui capo e’ coadiuvato da una donna che si rivela essere Letty, l’ex di Dom che tutti credevano morta. Per tentare di metterli definitivamente fuori gioco, Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la squadra d’e’lite di Londra. A seguire, Tgcom24.

Per concludere i principali canali del digitale terrestre, su La7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazza pulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per quanto riguarda gli altri canali, segnaliamo su Tv8 il grande calcio, con la partita di Europa League Inter- Eintracht F.

Maria Rita Gagliardi

