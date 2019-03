Donna in fin di vita lascia un messaggio d’amore alla figlia: la scritta sulle sue scarpe da sposa

Una donna in fin di vita prima di morire ha voluto lasciare un messaggio d’amore alla figlia e lo ha fatto scrivendolo sulle suole delle sue scarpe da sposa

Un messaggio d’amore inciso sulla suola delle sue scarpe da sposa. Questo uno degli ultimi, commoventi, regali che una donna in fin di vita ha pensato di fare alla figlia alla nel giorno del matrimonio di quest’ultima. Matrimonio che, però, lei non è arrivata a vedere. La giovane sposa, 38 anni, è rimasta commossa e devastata al momento della scoperta della scritta presente sulle suole e ha voluto condividere la foto delle calzature e della scritta su Instagram, commuovendo il cuore di quanti la seguono. Una storia dolcissima capace di testimoniare l’immensità dell’amore di una madre.

Emma, 38 anni, è riuscita a coronare il suo grande sogno d’amore con l’uomo che è diventato suo marito. I due si sono sposati lo scorso agosto ma la loro gioia immensa è stata offuscata dalla perdita della mamma di Emma, venuta a mancare nel 2017 a causa di un brutto male. La donna ha presenziato comunque alla cerimonia: non fisicamente ma grazie a quanti l’hanno ricordata e, soprattutto, grazie a uno degli ultimi suoi regali con cui ha voluto che la figlia si presentasse all’altare. Emma ha indossato nel suo giorno più bello un paio di scarpe molto speciali. Le suole delle sue eleganti calzature da sposa recano inciso un messaggio d’amore che le ha voluto lasciare proprio sua madre.

La mamma di Emma sapeva di dover morire a causa di un cancro ai polmoni giunto allo stadio terminale e così si è preoccupata di preparare un regalo speciale per il matrimonio di sua figlia Emma prima che il suo tempo giungesse al termine. La donna ha fatto realizzare un paio di elegantissime scarpe che la figlia avrebbe dovuto indossare nel giorno delle sue nozze, e sulla suola ha fatto incidere questo messaggio: “Volevo che tu avessi un regalo da me il giorno del tuo matrimonio. Le tue scarpe da sposa sono il mio regalo per te. Spero tu abbia una giornata magica. Tanto, tanto amore e grandi abbracci, Mamma“. Le scarpe sono state recapitate a Emma qualche giorno prima della cerimonia: la donna, nello scoprire quell’ultimo regalo della madre giunto postumo, è rimasta sbalordita e commossa. Come ha dichiarato poi ai microfoni della BBC, solo il suo fidanzato sapeva di quella sorpresa. “Ho iniziato a piangere … Ero assolutamente a pezzi. Non riuscivo a respirare, non potevo parlare.“, ha raccontato Emma. Un regalo pieno d’amore che la accompagnerà per sempre nel suo cammino.

