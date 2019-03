Inter-Eintracht, ESCLUSIVO Simoni: “Stasera passa l’Inter. Il derby? Sono nerazzurro nel cuore…”

L’ex mister nerazzurro Gigi Simoni in vista di Inter-Eintracht Francoforte

Tra pochi minuti a San Siro l’Inter affronta a San Siro l’Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Nonostante alcune defezioni importanti, la banda di Spalletti vuole assolutamente fare risultato dopo lo 0-0 dell’andata per conquistare i quarti di finale della competizione e in vista del derby di domenica prossima.

A questo proposito abbiamo intervistato l’ex allenatore nerazzurro Gigi Simoni, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così espresso a riguardo:

“L’Inter ha tutto per passare il turno, anche se i tedeschi mi hanno stupito all’andata. E’ una squadra molto fisica ma l’Eintracht ha un potenziale offensivo incredibile. Anche senza il capitano Mauro Icardi il gruppo nerazzurro può avere la meglio sugli avversari, visto che le motivazioni di certo non mancano. Il derby di domenica? Porto nel cuore tutte le mie ex squadre ma sarò nerazzurro sempre, quindi per valori tecnici vedo la ‘Beneamata’ favorita, sarebbe una grande iniezione di fiducia avere la meglio sui cugini. Dispiace che un campione come Icardi si sia comportato in quella maniera, anche se non conosciamo ciò che è successo davvero. E’ però il più forte giocatore della rosa ed è un peccato non vederlo in campo”.

Simone Ciloni