Inter, ESCLUSIVO Mister Sandrè: “Sempre dalla parte di Icardi. Il derby? Un pareggio”

Analisi del mondo nerazzurro dell’allenatore e opinionista Gianni Sandrè

Tra poco l’Inter affronta l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di Europa League dopo lo 0-0 dell’andata, appuntamento importante anche in vista del derby di domenica prossima con gli odiati cugini del Milan.

A questo proposito abbiamo intervistato l’allenatore e opinionista sportivo di ‘Top Calcio 24’ Gianni Sandrè, che in ESCLUSIVA ha parlato della situazione in casa Inter e gli obiettivi stagionali.

Ecco quanto detto da Sandrè:

Mister Gianni Sandrè sul mondo Inter

“Io sarò sempre dalla parte di Mauro Icardi anche perché non si saprà mai il motivo per cui la società ha deciso di togliergli la fascia di capitano. Questa sera vedo i nerazzurri favoriti sull’Eintracht, anche con diverse assenze questo gruppo può vincere con i tedeschi. Il derby? Prevedo un pareggio, che sarebbe il risultato migliore per entrambe, non c’è una favorita a questo grande appuntamento. L’Inter favorita per vincere l’Europa League? Non credo, l’importante è almeno tenere il quarto posto che vale la prossima Champions League, troppo importante per Suning”.

Simone Ciloni