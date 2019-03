Live Non è La D’Urso: Heather Parisi si scaglia contro Lorella Cuccarini: “Odio il populismo e amo la diversità”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Heather Parisi si scaglia nuovamente contro Lorella Cuccarini.

Ospite a “Live Non è la D’Urso”, dove, insieme alla padrona di casa Barbara D’Urso, ha ripercorso la sua carriera e vita personale ed è stata protagonista di un acceso dibattito sulla maternità surrogata, Heather Parisi è tornata a scagliarsi contro la collega Lorella Cuccarini.

Le due showgirl sono legate, da anni, da una fortissima rivalità e, recentemente, sono state protagoniste di una annosa polemica, iniziata quando Lorella si è detta favorevole all’attuale Governo italiano (ve ne abbiamo parlato qui).

Heather Parisi su Lorella Cuccarini: “Parlo solo di quello che conosco”

Incalzata dalla D’Urso, Heather, per la prima volta in tv, ha detto apertamente cosa pensa di Lorella con la quale, non molto tempo fa, è stata protagonista del programma, su Raiuno, “Nemicamatissima”:

“Io sono ironica, sono una persona ribelle, detesto il populismo e amo visceralmente la diversità. Non ho paura di non piacere e di non essere popolare. Io credo che noi personaggi, di qualsiasi livello, dobbiamo misurare le parole perché non possiamo e non abbiamo il lusso di trasmette messaggi sbagliati. Altri personaggi magari parlano di politica, ma io quando vado in televisione parlo di quello che conosco”.

Attendiamo una controreplica da parte della Cuccarini.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram