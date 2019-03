Marzo pazzerello, dopo l’anticipo di primavera le intemperie: tornado devasta cittadina, dieci case non più abitabili – VIDEO

Dopo un anticipo di primavera è arrivato il freddo un po’ in tutta Europa (com’è abbastanza normale possa accadere a marzo) e nella giornata di ieri in Germania si sono vissuti dei momenti di grande paura in seguito ad un violento temporale che ha colpito la regione della Westfalia.

In particolar modo nella cittadina di Roetgen si è formato un tornado di grosse dimensioni (questo sì decisamente anomalo in questo periodo dell’anno) che ha devastato interi quartieri, con dieci case non più abitabili (letteralmente devastate dal tornado, che ha colpito in totale oltre 40 case), decine di auto danneggiate e ancor più alberi sventrati.