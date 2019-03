Napoli, ESCLUSIVO Malfitano (GdS): “Auspico una finale di Europa League col Chelsea”

Analisi del gruppo di Ancelotti del giornalista Malfitano

Questa sera alle 18.55 il Napoli affronta il Salisburgo in terra austriaca nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 3-0 dell’andata al San Paolo, la squadra di Ancelotti anche con defezioni importanti sa di avere i favori del pronostico per il passaggio del turno ai quarti.

A questo proposito abbiamo intervistato Mimmo Malfitano, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ e profondo conoscitore dell’ambiente partenopeo che in ESCLUSIVA ha analizzato questa partita.

Ecco quanto detto da Malfitano:

Mimmo Malfitano in vista di Salisburgo-Napoli

“Qui in Austria il pubblico di casa crede nella rimonta dopo la brutta sconfitta dell’andata, è bello vedere il loro entusiasmo ma obiettivamente da un punto di vista tecnico ci sono enormi differenza tra il Salisburgo e il Napoli. Il 3-0 al San Paolo ha sì dato grande forza ad Ancelotti, ma il suo gruppo non deve sottovalutare la voglia di rivalsa dell’avversario. E’ vero che manca la coppia centrale difensiva titolare (Koulibaly e Maksimovic), ma a centrocampo e attacco ci saranno comunque i migliori ed elementi che possono nuovamente battere il Salisburgo. Questo Napoli ha tutto per arrivare in fondo alla competizione e mi auguro una finale Napoli-Chelsea per dimostrare a Sarri che con gli azzurri ha fatto sì molto bene ma non era solo lui il valore aggiunto per i bei risultati raggiunti dal club”.

Simone Ciloni