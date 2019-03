Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Marzo 2019: successo entro Maggio per il Toro, la Vergine deve curare dei malesseri

Giovedì 14 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giovedì particolare per l’Ariete, un oroscopo migliore. Certo, non sei passato indenne dalle ultime situazioni, settimane, complesse vissute di recente. È impetuoso questo tuo cielo, come al solito: mette alla prova persino la tua tempra che è piuttosto solida. Però per colpire qualcuno che pensavi dovesse essere punito per un atteggiamento poco chiaro forse hai perso del tempo. È un ottimo cielo se devi rimetterti in gioco nell’ambito del lavoro perché entro la fine di Aprile ci saranno delle opportunità, più o meno part-time. Dipende dall’età, da quello che fai;

Toro. Bisogna fare, per il Toro, una netta distinzione tra quelli che sono soli e quelli che sono bene accompagnati perché questo è un periodo di grandi acquisizioni, di grande volontà e di buon successo entro Maggio, quindi chi è solo può fare un incontro chi è ben accompagnato può fare un progetto. Penso anche a quelli che da tempo devono mettere in regola un rapporto, convivere, sposarsi. Molti nati Toro sperano che sia il destino a proporre cambiamenti favorevoli ma in questi giorni bisogna fare un piccolo sforzo ed aprirsi al mondo;

Gemelli. Per quelli che, nati sotto il segno dei Gemelli, hanno la possibilità di cambiare gruppo, ruolo, indirizzo di lavoro, entro l’estate si apre una nuova prospettiva. La realtà è che in questo momento le proposte che ti fanno non sono adeguate e quindi i Gemelli sono bloccati non tanto perché manchi l’idea giusta quanto perché non arriva la proposta giusta. Voglio ricordare che per i sentimenti domenica sarà una giornata speciale, quindi chi ha qualche contenzioso aperto in amore farà bene a sbrogliare la matassa nel weekend;

Cancro. Ecco un fine settimana importante. Già da oggi giovedì, potresti condizionare, programmare quello che vuoi fare tra venerdì e sabato. Perché? Perché la Luna arriva nel tuo segno venerdì e sabato e allora l’emozione torna. Le relazioni possono essere più intense. Il segno del Cancro è molto attaccato alle proprie radici, sappiamo che per esempio l’uomo è molto attaccato alla madre. Non si sposta facilmente dalle persone che ama però ogni tanto c’è bisogno di una revisione, e quelli che non hanno il coraggio di dire basta talvolta portano avanti più storie in attesa che qualcuno si stanchi, faccia una scelta al posto suo. Un po’ più complicati i rapporti con Cancro, Bilancia e Ariete;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non sono messe in discussione le tue qualità. Non è messa in discussione neanche la tua voglia di fare, però innanzitutto ti do un consiglio: prima di cantare vittoria aspetta di aver vinto, perché a volte il Leone non se ne rende conto ma da questo punto di vista è un po’ presuntuoso, un po’ troppo ambizioso. Urano e Marte dissonanti dicono che tutte le cose che stai facendo possono andare anche bene ma ci vuole una gran fatica per portarle avanti. Ritirarsi è peggio che arrivare secondi, quindi le tue battaglie vanno portate avanti fino alla fine. In amore c’è qualche dubbio o distacco da colmare;

Vergine. Una Luna dissonante oggi invita i nati Vergine a stare più attenti all’alimentazione anche perché questo è un segno che somatizza, quindi stomaco, intestino, diventano punti nevralgici dell’organismo quando c’è qualcosa che non va. A volte, per esempio, la Vergine soffre di colite. Superato questo piccolo problema fisico possiamo dire che il fine settimana promette meglio. Ricordando sempre che non è certo l’oroscopo che può fare diagnosi mediche ma se c’è un problema devi andare, appunto, da chi è competente, ricordo che un po’ di tranquillità può far comodo, piacere. È tempo di vivere sensazioni speciali;

Bilancia. Conviene sfruttare questa giornata se sei della Bilancia, anche perché sarebbe molto importante tentare un recupero anche sotto il profilo sentimentale. I Bilancia che sono indecisi nel lavoro, che hanno avuto un’occasione e che magari si sono tirati indietro non volendo, ora hanno modo e voglia di recuperare il tempo perduto. E poi chi ha avuto un’occasione, una promozione, ora è contento, si mostra molto sicuro di se ma dentro quanti vortici e mulinelli da placare? Quello che si semina ora potrà essere di grande importanza dall’autunno. Vittoria in vista;

Scorpione. Le stelle dello Scorpione tornano ad essere interessanti anche se resta questo sottofondo di agitazione e di nervosismo, che poi non è una cosa strana da notare perché spesso lo Scorpione dal punto di vista emotivo, dal punto di vista delle sensazioni, è agitato, è scontroso quando magari vuole anche liberarsi di un peso. È probabile che in questi giorni tu possa provocare qualcuno che ti sembra un po’ troppo indifferente. In amore ci vuole attenzione;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Dovresti fare solo cose giuste, ovvero solo cose che senti, cose che puoi fare, perché avere le occasioni (Giove le porta) e poi non sfruttarle è un peccato. Una Luna opposta però dice che in questi giorni, in queste ore, potresti anche rimettere in discussione una collaborazione o che magari qualcuno dice “Guarda, sei bravo, sei forte, però in queste condizioni non si va avanti”. È necessaria una revisione nel lavoro, forse anche una rinuncia, un passo indietro se è necessario. È chiaro che poi devi dimostrare la tua preparazione. Stelle portano occasioni, noi portiamo il nostro valore;

Capricorno. Le stelle invitano il Capricorno a fare un pochino meno e un pochino meglio. Devi lavorare dietro le quinte se occorre, perché no? Tanto i cambiamenti più importanti prima di Maggio non possono essere verificati o compiuti. Cura sempre la forma fisica: ossa e cervicale sono punti deboli. C’è anche qualche Capricorno che arriverà alla sera di questo giovedì un po’ stanco. Evita conflitti. Ritardi possibili;

Acquario. Le prossime tre giornate portano un’emozione in casa Acquario e chi è in conflitto per amore, oppure di recente ha vissuti momenti di polemica, deve mostrare una certa superiorità. Sembra che in questo periodo non ti vada bene nulla perché contesti tutto. Quando fai così vorresti cambiare vita ma non hai il coraggio di fare grandi scelte e speri che siano gli altri a darti modo di sfogare questo nervosismo che senti dentro. Devi farti largo tra mille contraddizioni. In amore però sei piuttosto protetto da queste stelle, quindi chi non cerca l’amore non lo trova ma potrebbe magari, comunque, trovare degli spasimanti che rifiuta. Tuttavia chi vuole fare una scelta sentimentale, e ha la fortuna di avere il partner giusto affianco, in questo periodo avrà qualcosa in più;

Pesci. Non è facile ripartire quando si ha dentro al cuore la sensazione di una forte sconfitta, e quindi divido la situazione tra chi è in coppia e a volte sente il partner lontano, addirittura non parla per evitare provocazioni, e chi invece è solo davvero o deluso da un amore non ha voglia di ripartire. Bisogna ripartire. Tra l’altro la fine di questo mese vedrà l’ingresso di Venere nel tuo segno. Ecco perché alcune giornate possono diventare più importanti. Chiarimenti, colloqui. Dal punto di vista psicologico tutto può funzionare e anche tu sei più ammirato, più ben voluto. Te ne renderai conto se non ti chiudi in casa e soprattutto se esprimi con positività il tuo essere soprattutto alla fine del mese.

