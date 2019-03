Ex Non è la Rai, Pamela Petrarolo a Vieni da me fa il gesto dell’ombrello. E su Ambra: “Non ho avuto le sue stesse possibilità”

Ospite a “Vieni da me”, Pamela Petrarolo parla della presunta rivalità con Ambra Angiolini, ai tempi di “Non è la Rai”.

Vi ricordate di Pamela Petrarolo, l’ex ragazza di “Non è la Rai”, famosa per il suo carattere vulcanico e spumeggiante? Ebbene, questo pomeriggio, ospite a “Vieni da me”, programma pomeridiano in onda su Raiuno condotto da Caterina Balivo, è tornata a parlare della presunta rivalità con Ambra Angiolini, ai tempi del programma di Gianni Boncompagni; rivalità che, tiene a precisare, sarebbe stata fomentata dai media:

“Ambra non spodesta nessuno. Lei è la conduttrice, noi avevamo altri ruoli. La novità fu proprio l’arrivo di una ragazzina così giovane e brava. Io non facevo la conduttrice ma cantavo e ballavo, facevo lo show all’interno del programma. Non avevo questa smania di condurre. Non mi interessava. Le nostre strade non si davano fastidio. Era più i media a creare questa rivalità. Piuttosto parliamo di una sana competizione tra ragazze di 15 – 16 anni”.

Pamela Petrarolo: “Ad Ambra Angiolini auguro il meglio”

Continuando a parlare di Ambra, con la quale non ha mantenuto alcun tipo di rapporto negli anni, Pamela, davanti ad una Caterina Balivo sgomenta, ha fatto il gesto dell’ombrello:

“Mi volevate fare un colpo gobbo ma non ci siete riusciti, tiè (gesto dell’ombrello, ndb). Io sono perseguitata da questa cosa della rivalità con Ambra. A lei auguro il meglio in assoluto. E’ snervante. Non credo che a lei facciano le stesse domande che fanno a me. Il paragone, alla lunga, diventa pesante. Devo giustificarmi qualcosa che non c’è. Abbiamo condiviso tanto assieme. Abbiamo fatto una vacanza assieme, da sole, a Londra, le nostre famiglie a cena assieme. Il mio gesto era per dire: ‘Non riuscite a farci discutere’. Io vorrei davvero che lei sapesse che non ho nulla contro di lei. Io la stimo come attrice, la trovo bravissima. La cosa che posso invidiare a lei è che non ho avuto le sue stesse opportunità”.

Su richiesta della Balivo, Pamela si è scusata immediatamente per l’esternazione infelice.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram