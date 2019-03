Riassunto puntata Uomini e Donne 14 marzo 2019: in studio Teresa Langella, Angela e Giulia escono con Luca

Riassunto Uomini e Donne puntata di oggi: ecco cosa è successo

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Ecco qui di seguito il riassunto di quello che è successo nella puntata di oggi! Si inizia con l’ingresso dell’ex tronista Teresa Langella, che torna a parlare del suo rapporto con Andrea Dal Corso. L’ex tronista rivela che il ragazzo l’ha sempre cercata sui social, lasciandole anche il suo recapito telefonico. Tra di loro non c’è mai stato nulla, tant’è che dichiara di non averlo mai contattato tramite cellulare. Teresa Langella afferma che apprezza il fatto che il suo ex corteggiatore non si sia presentato in puntata, e che voglia parlare con lei a telecamere spente cosa che lei gradisce molto.

Uomini e Donne: Giulia ed Angela si contendono Luca

Si passa al trono di Giulia Cavaglià ed Angela Nasti, le nuove troniste di questa seconda parte di stagione. Entrambe sono uscite con Luca Daffré, che dichiara di essere attratto da Angela Nasti ma non sa se possa interessargli dal punto di vista caratteriale. Il corteggiatore si trova invece a disagio con Giulia Cavaglià, della quale apprezza molto il carattere determinato ma rivela anche che la tronista non lo attrae molto fisicamente. Angela afferma di non aver portato in esterna Davide, per la domanda che fece ad Andrea Zelletta su Natalia Paragoni. Giulia Cavaglià esce con Manuel, che conosceva già da prima e l’esterna va abbastanza bene. Il ragazzo afferma di sentirsi più a suo agio con Giulia, dimenticando le telecamere, cosa che non accade con Angela Nasti con malcontento della tronista. Entrano nuovi corteggiatori, tra i quali Alessandro il fratello di Cristiano e Salvatore Angelucci. Andrea Zelletta esce con Federica Francia, alla quale il tronista fa una bella sorpresa per il suo compleanno. Andrea esce anche con Klaudia, con cui c’è davvero molto feeling.