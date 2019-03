Royal Family News, ecco come le fotografie ci raccontano il rapporto di Meghan Markle con gli altri reali

Le fotografie, che intrappolano per sempre le espressioni e i gesti di un determinato momento, possono dire molto di una persona. Lo stesso vale per Mghan Markle e per i rapporti che la donna avrebbe con gli altri membri della famiglia del marito

Le foto che sono state scattate in occasione del 70esimo Commonwealth Day svelano piccoli gesti delicati di tenerezza e affetto che Meghan Markle ha dispensato, essendone pienamente ricambiata, a tutti i membri della famiglia reali presenti. Compresa la presunta “nemica” Kate Middleton. Ma anche in altre occasioni, e le immagini lo testimoniano, pare che la moglie di Harry sia riuscita con il suo calore a instaurare con la sua nuova famiglia un rapporto basato sulla complicità.

Le foto di Meghan Markle che mostrano empatia con gli altri reali, il rapporto con i cognati

I rapporti tra Meghan e Kate forse non sono mai stati così distesi come ora. Di recente, infatti, pare che ci sia aria di riappacificazione tra le due, anche in vista del prossimo arrivo del royal baby dei Duchi del Sussex. Nascita che non pare lasciare affatto indifferente una Kate Middleton che pare molto felice di diventare zia. Le fotografie scattate qualche giorno fa in occasione del 70esimo Commonwealth Day mostrano lo scambio di saluti tra le due coppie di Principi. Kate e Meghan si sono salutate con dei baci sulla guancia, e poi Meghan avrebbe salutato con un solo bacio sulla il cognato. I quattro hanno poi atteso l’arrivo della Regina chiacchierando. Tutto è indice, se non altro, di un clima che sicuramente sta cercando di mantenersi su toni pacati e civili.

Le foto di Meghan Markle che mostrano empatia con gli altri reali, lo speciale rapporto con Carlo

Che Carlo abbia una connessione speciale con Meghan Markle è cosa nota. La Duchessa del Sussex è stata più volte fotografata in sua compagnia: i due parlano e scherzano in un clima di totale serenità. Meghan ha condiviso con il suocero il momento più importante della sua vita recente e cioè il giorno del suo matrimonio. La quasi sposa del Principe Harry ha percorso la navata della Chiesa, nel giorno delle sue nozze, dando il braccio ad un emozionatissimo Principe Carlo, che ha sostituito in quel momento carico di sentimento il padre di Meghan, assente allo sposalizio della figlia. Rapporti distesi sembrano esserci anche tra Meghan e Camilla Parker Bowles, anche lei spesso coinvolta nelle risate del marito e della nuora.

Le foto di Meghan Markle che mostrano empatia con gli altri reali, il rapporto con la Regina

La spontaneità e la forza d’animo che sembra possedere Meghan Markle pare siano riuscite a fare breccia anche nel cuore di Elisabetta II. Questo, almeno, è quello che testimoniano le fotografie scattate in Cheshire, in occasione della prima uscita ufficiale che ha visto presenziare Meghan al fianco della regina. Le due sono perfettamente a loro agio, sedute vicine, mentre commentano e ridono scherzosamente. Meghan sembra quasi la nipote che sta per rivelare un divertente segreto alla nonna: una scena così umana, così familiare, da farci dimenticare per un istante che di fatto parliamo di persone che vivono la loro vita come rigidamente inquadrata da un protocollo reale.

Maria Mento