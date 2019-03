Salisburgo-Napoli, ESCLUSIVO Mimmo Pesce (Top Calcio 24): “Occhio Napoli ai cali di concentrazione”

Analisi del noto opinionista sportivo Mimmo Pesce su Salisburgo-Napoli

Tra poche ore (più precisamente alle 18.55) andrà in scena Salisburgo-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League (l’andata finì 3-0 per il club di Aurelio De Laurentiis).

Abbiamo avuto ospite in redazione il noto opinionista sportivo Mimmo Pesce, che in ESCLUSIVA si è così pronunciato sul cammino europeo della squadra partenopea:

Mimmo Pesce su Salisburgo-Napoli

“E’ logico che il Napoli ha un grande vantaggio partendo dal 3-0 dell’andata e i quarti sembrano ormai raggiunti, ma visto che manca la coppia centrale Koulibaly e Maksimovic non vorrei ci fossero cali di concentrazione specialmente nel reparto arretrato. La squadra ha un grande organico ma caratterialmente non è stata tosta abbastanza in certe occasioni, per questo non voglio sottovalutare il Salisburgo e dimenticare il precedente risultato. Questo Napoli può vincere l’Europa League? Il gruppo che ha giocato 70 minuti nel match di andata sicuramente, perché poi solo Meret ha salvato i suoi in più di un’occasione e parato l’impossibile”.

Simone Ciloni