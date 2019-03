Squalo cerca di colpire alla testa un sub, fotografo gira il video dell’incredibile “aggressione”

Nelle acque al largo del Sudafrica uno squalo ha cercato di colpire un sub alla testa. Il video di quella che a prima vista sembrerebbe una tentata aggressione è stato girato da un fotografo

I membri di una spedizione scientifica condotta al largo delle coste del Sudafrica hanno vissuto momenti di puro terrore. Durante un’immersione i sub hanno incontrato uno squalo che ha mostrato di avere cattive intenzioni nei loro riguardi. L’animale ha tentato di colpire alla testa Kevin Schmidt, scienziato e capo di questa spedizione. Un fotografo professionista che si è immerso con lui ha immortalato la scena con una telecamera. Nonostante lo spavento, i due sono riusciti a tenere ben saldi i nervi e a capire che, di fatto, non si è trattato di una vera e propria aggressione.

Kevin Schmidt, scienziato, ha rischiato grosso nel corso di un’immersione subacquea. La vicenda si è svolta nelle acque che circondano il Sudafrica, più precisamente al largo della costa di Cape Town, dove lo studioso stava conducendo una spedizione con fini di ricerca. L’uomo, proprio per questo scopo, si è immerso a sei metri di profondità. Con lui Steve Woods, fotografo subacqueo professionista originario di Birmingham, che ha realizzato le spettacolari riprese di un’immersione che sarebbe potuta trasformarsi in tragedia. Ad un certo punto, infatti, l’agghiacciante incontro con uno dei predatori più temibili delle profondità: uno squalo lungo 4 metri. L’animale ha puntato dritto alla testa di Kevin Schmidt, con le fauci spalancate, e vi ha urtato contro. Lo studioso è rimasto fermo. Lo squalo non era aggressivo nei confronti dei sub ma stava cercando di capire con cosa fosse entrato in contatto mettendo in funzione i suoi elettro-ricettori.

In quell’occasione Kevin Schmidt e Steve Woods rimasero in acqua per più di un’ora in compagnia di tre squali mako e quattro squali blu. Il fotografo, che lavora nel settore della conservazione marina, ha condiviso lo spettacolare video (che qui vi proponiamo) su Instagram: la clip ha già raggiunto più di 23mila visualizzazioni. L’uomo ha dichiarato che l’aver visto così da vicino la dentatura di uno squalo è una di quelle cose che custodirà nella sua memoria per sempre.

