Thomas Markle, fratello di Meghan, da Barbara D’Urso: “Voglio conoscere mio nipote”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Thomas Markle, fratello di Meghan, ha lanciato un messaggio alla Duchessa del Sussex. L’uomo vuole conoscere il nipote, figlio di Meghan ed il Principe Harry.

Solo ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della presunta intenzione di Meghan Markle di fare pace con il padre Thomas e la sorella Samantha, dopo mesi di vere e proprie battaglie mediatiche, senza esclusione di colpi, durante le quali l’ex attrice di “Suits” è stata più volte attaccata dai suoi familiari, per avere interrotto i rapporti con loro.

In attesa di ricucire i rapporti con padre e sorella, o almeno si spera, ieri sera Thomas, fratello di Meghan, che recentemente è stato arrestato per guida in stato di ebrezza, è stato ospite della prima puntata di “Live Non è la D’Urso”, programma condotto da Barbara D’Urso, durante il quale ha lanciato un messaggio alla sorella, vedere suo nipote.

Thomas ha parlato della lettera scritta alla Regina Elisabetta, nella quale diceva cose tutt’altro che positive sul conto di Meghan:

“Credo che siano successe tante cose all’improvviso: è difficile gestire la popolarità. Quella lettera era il risultato dell’emozione e della frustrazione. Io vorrei riunire la famiglia e far capire al mondo che c’è amore nella nostra famiglia. Vorrei conoscere mio nipote”.

Thomas Markle alla sorella Meghan: “Ti auguro una vita meravigliosa”

Infine, Thomas ha espresso parole affettuose, nei confronti di Meghan:

“Meghan se stai guardando vorrei dirti che ti amo molto, che sono molto fiero di te e ti auguro una vita meravigliosa”.

