Ajax-Juventus, ESCLUSIVO Ivano Bonetti: “Sorteggio fortunato, il City è una macchina da guerra”

Analisi dell’ex Ivano Bonetti dopo il sorteggio dei quarti di Champions League

Il sorteggio di oggi a Nyon per stabilire i quarti di finale di Champions League ha decretato che la Juventus affronti il prossimo 10 aprile l’Ajax (andata in Olanda), rivelazione del torneo che ha appena eliminato il favoritissimo Real Madrid.

Ma non solo: se la ‘Vecchia Signora’ dovesse approdare alla semifinale sa già di incontrare la vincente di Tottenham-Manchester City; per l’occasione abbiamo contattato l’ex calciatore e allenatore Ivano Bonetti, che in ESCLUSIVA ha commentato così l’accoppiamento di oggi…

Ivano Bonetti su Ajax-Juventus

“Sorteggio favorevole, nessun avversario arrivato a questo livello però può essere sottovalutato. Basti pensare cosa è successo agli ottavi, dove i ‘Lancieri’ hanno travolto 4-1 nientemeno che il Real Madrid. Sono una squadra giovane, spumeggiante e con tanta voglia di mostrare le proprie qualità, ma indubbiamente è la nemica sulla carta più debole. Mi preoccupa molto di più in caso di semifinale chi uscità tra Tottenham e City, visto che la squadra di Guardiola ora è veramente pronta per mostrare quella maturità in Europa che le serve per affermarsi a livello continentale. I ‘Citizens’ sono una macchina da guerra”.

Simone Ciloni