Anticipazioni Uomini e Donne 15 marzo 2019: In studio Ivan e Sonia, Andrea bacia tutte, nuove esterne per le troniste

Anticipazioni Uomini e Donne 15 marzo 2019: ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Anche oggi 15 marzo 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo su Canale 5 a partire dalle 14.45! In studio saranno presenti Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, reduci dalla scelta ed apparentemente molto felici insieme. In studio è presente anche Natalia Paragoni, che nel frattempo è tornata alla corte di Andrea Zelletta. L’ex tronista afferma che la quotidianità con la sua nuova compagna è diversa, perché il suo comportamento è molto più affettuoso da quando stanno insieme. Ivan tiene a sottolineare al tronista che spera che il ragazzo faccia la sua scelta, e che però riceva un secco no perché secondo lui è quello che si merita. Nel frattempo Natalia non sembra essere molto a suo agio, viene mandata in onda la sua esterna con il tronista in carica.

Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Zelletta le bacia tutte, nuove esterne per Giulia ed Angela

Federica Francia contesta al tronista di non essere uscita con lui, a seguito di un’esterna con tanto di bacio. Il ragazzo ammette che la corteggiatrice non gli lascia le emozioni desiderate, ritenendola troppo accondiscendente. Federica si elimina, lui non la trattiene. A quanto pare Andrea Zelletta non si risparmia poiché ha baciato Natalia, Klaudia e persino Muriel. La prima ad abbandonare lo studio è Natalia, che viene prontamente seguita dal tronista. Indispettite escono anche Klaudia e Muriel, ritenendo insopportabile che ancora una volta Andrea corra dietro alla ragazza. Secondo le anticipazioni sia Angela Nasti che Giulia Cavaglià sono uscite con Luca Daffrè e Fabrizio. Per Giulia ci sono anche Alessandro e Giulio Raselli, oltre ad un nuovo corteggiatore. Angela Nasti è uscita anche con Davide che la porta in un bar e, anziché chiarire la loro situazione, le dedica una canzone di Checco Zalone che la tronista non gradisce molto.