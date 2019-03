Con F.A.K.E. Don Joe rimette assieme Jake La Furia ed un Marracash più in forma che mai

F.A.K.E. – traccia uscita a mezzanotte che vede il ritorno sulla stessa traccia di due esponenti di punta della Dogo Gang come Jake La Furia e Marracash su un beat di Don Joe – è una bomba.

Come capitava un tempo, quando i tempi erano meno frenetici e non usciva una traccia al giorno, mi sono ritrovato ad ascoltarla più e più volte.

Non che non mi capiti ancora, ma da tempo non mi capitava di farlo per soffermarmi sul testo e per sentire le varie sfumature tecniche (le canzoni che adesso tendo ad ascoltare in loop suonano benissimo ma tendenzialmente sono solo canzonette che nemmeno Bennato).

Ritornato a cantare su una produzione di Don Joe dopo un discreto periodo di pausa (a testimonianza del fatto che l’otium funziona anche nel 2019), Marracash dimostra di essere – ancora – uno dei king del rap.

Le sue rime sono autocelebrazione ma sono anche schietta autobiografia (nello stile di scrittura mi ricorda tantissimo il rapper spagnolo Tote King, in questa traccia soprattutto).

Riporterò di seguito solo l’inizio e la fine delle sue barre (che vi invito ad ascoltare in coda)

L’attacco della strofa rappresenta un’ottima indicazione su come affrontare i tempi moderni:

Ogni giorno fra prendo una medicina

Si chiama “fottersene”

E se fosse per me

Avrei chiuso già i social media

Mi sento in colpa perché sfamo bocche col rap

E la chiusura evidenzia come Marra ci sia e sia pronto da un momento all’altro a rimettere tuti a posto come Marie Kondo (l’mc di origini siciliane è sempre sul pezzo, quando si parla di prodotti audiovisivi):

Sono qui, sono in forma

So che aspetti il mio ritorno (il mio ritorno)

Marra, dai, rimetti tutti a posto

Manco fossi Marie Kondo

Impeccabile la produzione di Don Joe (ed è sempre spettacolare sentire all’inizio dei suoi beat il classico DododonJo’, che un tempo contraddistingueva le migliori hit dei Dogo), Jake La Furia è sempre Jake La Furia (un altro dei grandi del rap in Italia, capace di citazioni – come quella a Demetrio Stratos – che possono aprire un universo all’ascoltatore che di questi tempi è spesso un giovanissimo) ma in questa traccia l’attesa (ben riposta) era tutta per Marracash.