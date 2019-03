Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto dei programmi di venerdì 15 marzo 2019 in prima e seconda serata

Cosa andrà in onda stasera in tv, 15 marzo 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

Iniziamo con la programmazione di Rai 1 che propone la finale di “Sanremo Young”, programma musicale condotto da Antonella Clerici. I giovani talenti in gara si scontreranno, a suon di canzoni, per aggiudicarsi un posto nella prossima edizione di “Sanremo Giovani”. A seguire, “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “N.C.I.S”: le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington. L’NCIS si occupa dei reati piu’ gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. In particolare si occupa dei casi piu’ difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti. In seconda serata, va in onda l’approfondimento politico con “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda un bellissimo film italiano: “Lo chiamavano Jeeg Robot”: Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente, scopre di avere un forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio. Subito dopo, va in onda il documentario “Hitler, la post-verita’ e il bunker”.

Passiamo quindi ai canali Mediaset (in coda, riepilogheremo tutti i canali, aggiungendo anche i principali canali del digitale terrestre) e partiamo da Rete 4 dove verrà trasmesso l’approfondimento di cronaca nera, con “Quarto grado”, seguito da una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 un gradito ritorno, con “Ciao Darwin 6”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: 100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria. In seconda serata, “X Style”, approfondimento di moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Hitman-Agent 47”: l’Agente 47 e’ un assassino concepito per essere una perfetta macchina dell’orrore, riconoscibile solo dalle ultime due cifre del codice a barre tatuate sulla nuca. Realizzato al culmine di decenni di ricerca e quarantasei precedenti cloni, ha una forza e una resistenza senza precedenti. Il suo ultimo obiettivo e’ una grande società che vuole rivelare il segreto del suo passato per creare un esercito di assassini. “47” sara’ messo a dura prova e dovrà fare i conti con le proprie origini e con una battaglia epica contro il suo principale nemico. In seconda serata, un altro film: “Hulk”.

Su La7 va in onda l’approfondimento politico con “Propaganda live”, programma condotto da Diego Bianchi.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 un nuovo appuntamento in compagnia dei talenti di “Italia’s Got Talent”

Maria Rita Gagliardi

