Heather Parisi tuona contro Lorella Cuccarini e Rita Pavone: “Provo vergogna per loro”

In seguito al brutto episodio che ha visto protagonista ieri Rita Pavone su Twitter, Heather Parisi si scaglia contro la cantante e la collega Lorella Cuccarini.

Ieri, su Twitter, Rita Pavone è stata protagonista di un bruttissimo episodio che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica. La cantante ha scritto un tweet di dubbio gusto, attraverso il quale ha fatto ironia sull’aspetto fisico di Greta Thunberg, 16enne attivista che potrebbe vincere il Nobel per la Pace per il suo attivismo per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Venuta a conoscenza del fatto che Greta sia affetta dalla sindrome di Asperger, la cantante ha immediatamente chiesto scusa, anche se, ormai, il danno era fatto.

Le esternazioni di Rita non sono piaciute ad Heather Parisi. La ballerina si è scagliata contro l’interprete di “Viva la pappa col pomodoro” e Lorella Cuccarini, rea di aver messo like al tweet di Rita:

“La diffidenza, il disprezzo nei confronti del diverso, la paura dell’estraneo e la tendenza a sentirsi meglio degli altri, sono sintomi inequivocabili di razzismo. A Greta Thunberg è stata diagnosticata sindrome Ausberger e OCD. Provo vergogna per Rita Pavone e chi ha messo like”.

Le esternazioni su Lorella Cuccarini a “Live Non è la D’Urso”

Proprio di Lorella, Heather ha parlato due giorni fa, ospite a “Live Non è la D’Urso” (ve ne abbiamo parlato qui), attaccandola per le sue esternazioni politiche:

“Io sono ironica, sono una persona ribelle, detesto il populismo e amo visceralmente la diversità. Non ho paura di non piacere e di non essere popolare. Io credo che noi personaggi, di qualsiasi livello, dobbiamo misurare le parole perché non possiamo e non abbiamo il lusso di trasmette messaggi sbagliati. Altri personaggi magari parlano di politica, ma io quando vado in televisione parlo di quello che conosco”.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram