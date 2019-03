Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Marzo 2019: il Leone torna ad amare, l’Acquario deve lottare

Venerdì 15 Marzo 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Venerdì e sabato sono giornate particolari, mentre domenica addirittura può essere considerata una giornata migliore pe i sentimenti. Io voglio dare più spazio all’Ariete, lo merita, lo meriterà ancora di più dal 20 quando il Sole sarà nel segno. Chi non ha risolto un problema ma non ha sbrogliato una matassa d’amore, adesso dovrà ripartire, ma magari anche semplicemente parlare. Ecco, se c’è una cosa bella dell’Ariete è che non tiene mai nulla dentro e quindi se c’è un problema riesce a risolverlo proprio perché è molto sincero;

Toro. Il Toro in questi giorni potrebbe viaggiare, organizzare qualcosa d’importante, ma soprattutto la cosa da fare è risollevarsi rispetto al 2018, anno che ha portato qualche problematica anche dal punto di vista economico, e chissà quanti hanno venduto una situazione, cambiato la propria vita; non è detto che tutti siano in bolletta ma è probabile che questo sia un periodo in cui bisogna ritrovare un proprio assetto oppure che rispetto all’anno scorso ci siano nuovi percorsi di lavoro. La fine del mese è migliore per i sentimenti;

Gemelli. L’amicizia può molto e ora tu speri nella vicinanza di una persona cara. Domenica sarà una giornata di scambi positivi che riguardano anche le relazioni sentimentali, anzi forse questo è un periodo in cui i Gemelli dovrebbero potenziarlo l’amore perché altrimenti si rischia di pensare solo al lavoro e questo non va bene. C’è tanto da fare, però, perché l’anno è iniziato un po’ sottotono. Bisogna ritrovare ottimismo, voglia di fare, voglia di conoscere;

Cancro. Venerdì e sabato sono due giornate interessanti anche perché la Luna si troverà nel tuo segno. Certo, non posso dire che l’amore risplenda però posso dire che tutte le storie inutili, vissute con persone diverse da te per tanti motivi, sono già state isolate a Febbraio e in casi eccezionali gli ultimi quattro mesi hanno portato una trasformazione, non solo dei sentimenti ma anche delle persone attorno. Hai quasi sostituito un amore oppure hai cercato di cambiarlo o cambiare la persona che è di riferimento per te. Ogni distacco, però, porta riflessione, porta anche momenti di disagio. Con molta serietà devi affrontare un periodo che porta verso nuove emozioni. La fine del mese, da questo punto di vista, sarà più attiva.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Finalmente si torna ad amare. Veramente il periodo migliore nasce con la prossima settimana però anticipo i tempi perché grazie alla primavera, ormai dietro l’angolo (quest’anno inizierà un giorno prima), si può dire che le relazioni e i sentimenti riprendono quota. Ogni tanto c’è desiderio di gettare la spugna, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda le tue relazioni, perché tu sei un combattente, tu sei uno che sfida il mondo, ma quanti sono accanto a te? Molto spesso il Leone si imbarca in battaglie che vive e porta avanti da solo. Ora bisogna affrontare con coraggio anche i più grandi cambiamenti. Per le relazioni di lavoro, per i piccoli successi, Aprile sarà un mese tonico;

Vergine. La Vergine Urano e Marte in aspetto buono li guarda con meno sospetto e tutto sommato la Vergine, in questo periodo, guarda con meno diffidenza tutte le persone che possono portare qualche bella novità, per esempio un datore di lavoro, un amico, qualcuno che ti offre qualcosa di importante. Per chi ha raggiunto una certa età è addirittura possibile cambiare stile di vita facendo altro. Chi ha dei figli potrebbe, in questo periodo, consigliarli per fare una certa strada anziché un’altra. Fine settimana importante per l’amore;

Bilancia. La Bilancia, in questo periodo, si sente un po’ fuori da un certo ambiente e questo può capitare sia perché ci sono dei reali problemi sia perché un certo percorso non sembra più adeguato. Chi può cercherà soluzioni diverse, chi non può dovrà fare buon viso a cattivo gioco. In questo venerdì raccomando solo un po’ d’attenzione. L’emotività può fare brutti scherzi e sappiamo che quando ci sono grandi situazioni da affrontare, magari anche incarichi di un certo peso, torna la voglia di mettersi in luce ma anche l’ansia;

Scorpione. Lo Scorpione ha stelle migliori. Venerdì e sabato sono giornate interessanti, intriganti. Certo che nelle ultime tre settimane l’amore è stato un po’ sottotono, però la fine del mese porta successi. Aprile è importante. Chi è in conflitto con se stesso, perché nel passato c’è stata una chiusura, deve liberare la propria mente, perché a volte noi accusiamo gli altri di non darci retta oppure pensiamo che non incontriamo la persona giusta e invece non ci accorgiamo che siamo noi a non volerci concedere del tutto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un venerdì particolare che annuncia un weekend importante, con un traguardo che sarà segnato da una domenica valida. Devo dire che i prossimi giorni, in particolare il mese di Aprile, saranno importanti soprattutto per il lavoro, quindi l’amore perde quota forse perché ci sono dei progetti, delle cose che hai in mente di avanzare entro il 15 di Aprile. Può capitare persino di discutere con un figlio, con un genitore, dipende dalle circostanze. Sei in conflitto con l’ambiente? Devi superare ogni tipo di perplessità;

Capricorno. Capricorno sotto pressione. Diventi anche molto critico quando è così, spigoloso. Di solito non sei tipo da fare scenate però quando ti senti stanco con due parole riesci a sistemare e a indirizzare anche le persone che hai attorno. Il vero problema è per chi ti sta accanto perché in questi giorni non si capisce bene che cosa desideri. Sei un enigma vivente, oppure sei anche chiaro nelle tue manifestazioni però, evidentemente, non riesci a ottenere ciò che vuoi;

Acquario. L’Acquario in questo periodo deve risolvere un piccolo problema personale perché c’è un grande desiderio di rivoluzionare la propria vita è diventato più intenso da quando, agli inizi del mese Urano ha iniziato un transito dissonante e poi c’è la nuda e cruda realtà che va affrontata. Insomma, non tutto è possibile, non tutto è facilitato. Alcune clausole di determinati contratti non permettono di fare quello che hai in mente ma devi lottare per ottenere qualcosa. In amore c’è un piccolo dubbio da risolvere;

Pesci. Dopo due giorni pesanti ben venga questo weekend che riesce a darti una carica in più. C’è una Luna utile che riguarda anche le relazioni. Alcune amicizie devono essere rafforzate. Per una persona romantica, amante della famiglia, dei figli, delle emozioni vere, avere a che fare con la realtà, soprattutto quando questa realtà porta a conteggi di denaro, a situazioni di grande ansia, è difficile. Però bisogna trovarla questa quadratura del cerchio perché passi dei momenti in cui hai la testa tra le nuvole e altri invece in cui sei anche un po’ spaventato dalla situazione economica o comunque responsabilizzato per ciò che concerne la professione. Le coppie che hanno avuto problemi di comunicazione dalla fine del mese, complice una Venere che torna nel segno, avranno un’occasione per tornare a parlare. Non parliamo poi di quelli che invece cercano l’amore perché questi saranno ancora più favoriti. Se c’è un triste trascorso dimenticalo. È molto difficile che anche se ci sono buoni pianeti le persone cambino, per cui se pensi che una storia non sia più attiva forse è meglio che si volti pagina.

