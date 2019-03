Sondaggi elettorali 14 marzo: la Lega vola, il PD vede il Movimento 5 Stelle ad un punto

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

I sondaggi elettorali del 14 marzo indicano che la Lega è sempre più in testa alle preferenze degli italiani. Male il Movimento 5 Stelle ad un solo punto di vantaggio sul PD.

Ad un anno circa dalle politiche 2018, le preferenze degli italiani si sono ribaltate in maniera non ipotizzabile. A trarne vantaggio è stata la Lega che in questi mesi ha rubato lo scettro di primo partito al Movimento 5 Stelle ed ha consolidato la sua posizione tra le preferenze dei votanti. Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto di ‘Index Research’ pubblicati sul sito di ‘Piazza Pulita’, mostrano una leggera ripresa anche da parte del PD, spinto probabilmente dall’elezione di Zingaretti alle primarie.

Sondaggi elettorali del 14 marzo 2019: la Lega consolida il primo posto

Se avrete seguito i sondaggi degli ultimi mesi non vi sorprenderà vedere la Lega in testa alle preferenze degli italiani: se il giorno in cui si è andati al voto il partito di Salvini aveva il 17,4% ed era il terzo partito d’Italia, poche settimane dopo la formazione dell’esecutivo, il carroccio era voltato al 29%. Nei mesi successivi c’è stato prima il sorpasso al Movimento 5 Stelle (con un 30% di media) e nel 2019 un consolidamento della posizione. Oggi la Lega risulta essere il partito preferito dal 34,6% degli italiani, una percentuale che se fosse confermata alle urne supererebbe il risultato ottenuto dai co-governanti appena un anno fa.

Per quanto riguarda i pentastellati il calo è netto: se un anno fa avevano il 32,7% delle preferenze, nei sondaggi del 14 marzo sono scesi addirittura al 21,3%. In crescita netta invece il PD che è passato dal 18,7% delle politiche 2018 al 20,1% attuale, ad un solo punto di distanza dal M5S.