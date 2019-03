Sorteggi Champions League: la Juventus trova l’Ajax, con ritorno in casa. Tutti gli accoppiamenti – VIDEO

Non poteva andare meglio alla Juventus che, nei quarti di finale di Champions League, dovrà affrontare l’Ajax: i lancieri, tra le squadre ancora in lizza per la vittoria della massima competizione europea, rappresentano forse l’avversario più abbordabile (solo dopo il Porto).

La prima gara verrà disputata il 9 aprile in terra olandese mentre il ritorno verrà giocato il 16 allo Juventus Stadium: per i bianconeri, tra i massimi favoriti per la conquista della coppa dalle grandi orecchie, la possibilità di giocare nuovamente la gara di ritorno in casa, come è accaduto nel trionfo contro l’Atletico Madrid.

Qualora passassero il turno, i bianconeri dovranno affrontare in semifinale la vincente tra Manchester City e Tottenham.