The Voice of Italy 2019: la giuria composta da Morgan, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio

La giuria di “The Voice of Italy 2019” è composta da: Morgan, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio.

Finalmente, dopo settimane di rumors ed indiscrezioni, la giuria di “The Voice of Italy 2019” è stata annunciata. A sedere sulle, ormai, famosissime, sedie rosse saranno: Morgan, un gran ritorno ai talent show dopo l’esperienza pluriannale a “X Factor” e quella, non proprio felice, ad “Amici”, il rapper Guè Pequeno, Elettra Lamborghini (i nomi dei tre artisti erano già trapelati qualche settimana fa) e, notizia dell’ultima ora, Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio in giuria, al posto di Carla Bruni

Quest’ultimo, che torna in Rai a due anni dalla conduzione di “Made in Sud” con Fatima Trotta, arriva a sorpresa, dopo il rifiuto di Carla Bruni, a sua volta contattata in seguito all’allontanamento di Sfera Ebbasta, a causa della tragedia di Corinaldo, dello scorso dicembre.

Una giuria che, almeno sulla carta, sembra rispecchiare i gusti di tutte le fasce di pubblico che seguono il programma che, va detto, non ha mai brillato per gli ascolti e non ha mai sfornato un talento con una vera e propria carriera musicale duratura nel tempo.

Come se la caverà la nuova giuria di “The Voice of Italy”, capitanata, alla conduzione, da Simona Ventura? Lo scopriremo il prossimo 23 aprile, quando andrà in onda la prima puntata del programma. Le registrazioni delle Blind inizieranno nelle prossime settimane.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie su Instagram