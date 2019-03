Chi è Ema Kovac, Madre Natura della prima puntata di Ciao Darwin 8: biografia e curiosità

Tutto su Ema Kovac, Madre Natura della prima puntata di “Ciao Darwin 8”.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di “Ciao Darwin 8”, durante la quale la bellissima Ema Kovac ha interpretato il ruolo di “Madre Natura”, storica figura della trasmissione. Ema è stata protagonista, insieme a Luca Laurenti, di una simpatica gag, durante la quale il conduttore interpretava il ruolo di Pablo Escobar e la modella le mollava un ceffone.

La bellezza di Ema, fisico statuario, bellissimi capelli biondi ed occhi chiari, non è passata inosservata ed oggi la modella è cliccatissima ovunque nel Web. Ma chi è Ema Kovac? Ecco qualche nota biografica su di lei.

Biografia e curiosità su Ema Kovac

Originaria della Croazia, Ema Kovac fin da piccola ha sempre avuto la passione per il mondo della moda e ha fatto di tutto per riuscire a realizzare il suo sogno. Da anni, ha lasciato la sua terra di origine per trasferirsi a Milano e dedicarsi alla moda. Ha sfilato per marchi importanti come Versace, Just Cavalli, Guess e tantissimi altri. Grazie al suo lavoro, ha avuto modo di visitare tantissime città di tutto il mondo: da Parigi a Londra, da Miami a Berlino in Messico in Cina a New York

Seguitissima su Instagram, per quanto concerne il suo status sentimentale, Ema risulta essere fidanzata con un ragazzo che si chiama Luca Laticina. I due, sui social, appaiono molto felici ed innamorati e risultano essere ufficialmente fidanzati, con tanto di anello all’anulare di lei.

Maria Rita Gagliardi

