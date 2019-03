Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto dei programmi di sabato 16 marzo 2019 in prima e seconda serata

Cosa andrà in onda stasera in tv, 16 marzo 2019, sulle principali reti nazionali in chiaro?

Iniziamo con la programmazione di Rai 1 che manda in onda il film “Chi m’ha visto”: il film racconta la storia rocambolesca, comica e grottesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. D’altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione. Ma questo gesto estremo porterà a conseguenze davvero inaspettate. A seguire, il film “Confusi e felici”.

Su Rai 2 un nuovo episodio di “N.C.I.S-Los Angeles”: La squadra NCIS di Los Angeles vede come uomo di punta G. Callen, un enigmatico agente famoso per il suo talento nel ricoprire incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall’agente speciale Samuel “Sam” Hanna. A seguire, un nuovo episodio di “S.W.A.T”.

Su Rai 3 appuntamento con “Le parole della settimana”, programma di attualità condotto da Massimo Gramellini. Subito dopo, “Sapiens” e il “Tg3 Regione”.

Passiamo quindi ai canali Mediaset (in coda, riepilogheremo tutti i canali, aggiungendo anche i principali canali del digitale terrestre) e partiamo da Rete 4 che propone il film “Miami Supercops”: Doug Bennet e Steve Forrest sono grandi amici; il primo lavora per l’FBI, il secondo ha lasciato il corpo perchè nauseato dalla lentezza della burocrazia che, secondo lui, lega le mani alla giustizia. Ma c’e’ un caso che richiede la bravura dei due agenti: un ex galeotto, Garret, esce di prigione e sta per dirigersi a Miami. Egli, assieme ad altri complici, aveva fatto una rapina di venti milioni di dollari. Nessuno seppe mai il nome dei complici e dove finì tutto il denaro. Bisogna seguire Garret per scoprirne di più. In seconda serata, il film “Bait-L’esca”.

Su Canale 5, ultimo appuntamento con le storie di “C’è posta per te”. Questa sera, Maria De Filippi accoglierà in studio l’attrice Julia Roberts. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 serata dedicata ai più piccoli e alla famiglie con il film “Minions”: comparsi sulla Terra agli albori, i Minions si evolvono attraverso i secoli ma restano sempre al servizio dei più spregevoli padroni. Dopo aver accidentalmente causato l’estinzione di molti di loro, i pochi Minions rimasti in vita si ritrovano senza padrone e cadono nella piu’ cupa depressione. Fortunatamente, Kevin, uno di loro, ha un piano e insieme all’adolescente ribelle Stuart e all’amabile Bob si avventura alla ricerca di un nuovo malefico capo per i suoi fratelli. Subito dopo, ancora animazione con “Dragon Ball Super-Finalmente il loro primo incontro! L’androide C 17 vs Goku!”.

Su La7 va in onda “Little Murders”: sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera potrebbe essere la prossima vittima. A seguire, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Love Cafè”: Megan, aspirante architetto, torna nella città in cui e’ cresciuta per convincere un amico a vendere la propria terra. Sarà sommersa da scrupoli, dubbi e amori perduti.

