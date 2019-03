FridaysForFuture, la foto bufala dei manifestanti “sporcaccioni”: è un’immagine vecchia

La manifestazione FridaysForFuture è stata un successo, ma a qualcuno non è andata giù.

I cortei per la salvaguardia del clima e per chiedere politiche più incisive ai vari Governi sulle tematiche ambientali hanno riscontrato una partecipazione molto ampia in tutto il mondo, con l’Italia in prima fila.

Ma qualcuno, evidentemente, non ha gradito una sensibilizzazione così marcata verso determinati aspetti, tanto dal sentirsi legittimato a diffondere una bufala.

Un utente Twitter, che si presenta con il nickname Ruvid circondato da bandiere tricolori, ha infatti postato sul social una foto che mostra una strada invasa da rifiuti di ogni genere, aggiungendo una didascalia volta proprio a screditare l’iniziativa: “Ecco cosa hanno lasciato oggi a terra i manifestanti per un mondo migliore…”.

L’immagine gira da molti anni sul web

La foto in questione, in realtà, non riguardava nessuna delle manifestazioni che si sono svolte in moltissime città del mondo, Italia compresa, ma è un’immagine che è già comparsa molte volte negli anni passati su diversi articoli che trattavano il tema dei comportamenti moralmente discutibili, come appunto il vizio di buttare le cartacce a terra.

Tra i primi siti a svelare il “fake” c’è Open, il nuovo giornale fondato da Enrico Mentana, che spesso si scaglia contro i bufalari che infestano il web.